El Teatro Principal de A Estrada acogerá el “1º Festival Música no Camiño”, el día 26 de marzo a las 18.00 horas. El evento estará presentado por la periodista Noelia Rodríguez, de la Televisión de Galicia y tendrá como protagonista al acordeón. Las agrupaciones participantes serán el Grupo da Escola de Acordeóns de Campelo, el Grupo de Acordeóns Terras do Miño, Amigos do Acordeón das Rías Baixas y el Grupo de Acordeóns Os Lóstregos, con su cantante Marietta. El precio de la entrada será de sólo 5 euros.