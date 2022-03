PSOE y Bloque valoraron ayer el impacto del Cocido de Miami, al que califican de fracaso. Desde las filas socialistas piden “a los dos líderes del escuadrón Miami que bajen a la calle para escuchar el rechazo total de sus vecinos y vecinas, incluso de simpatizantes del PP”. Añaden que mientras el alcalde, José Crespo, el presidente de la AED, Antonio Lamas “y algunos amigos como Ramiro Ruibal estaban de papatoria junto a 350 personas en Florida a cuenta del dinero público, aquí la gente lo está pasando mal”.

En idéntica línea se manifiesta el BNG, que en rueda de prensa calificó el evento de Miami de “una falta de ética: en un momento de acogida de refugiados, de coste de la luz o de la huelga de transporte, el gobierno se dedica a ir a Miami a hacer el ridículo, sin ningún tipo de provecho para la gente de Lalín, salvo para un particular”, en palabras del concejal Francisco Vilariño. Este partido tildó de “escándalo” un evento que ya arrancó mal cuando se anunció, el pasado 19 de febrero. Entonces, se indicó que el cocido se haría en Miami con productos lalinenses. Pero la normativa americana impide importar carne de cerdo, por lo que “no tiene sentido organizar una feria del cocido si el producto no es de aquí”. En este sentido, el portavoz del BNG quiere destacar el trabajo de los cocineros: “tuvieron mucho mérito para ofrecer algo que tuviese solvencia en ese evento”.

Sin Paulina Rubio ni Chayanne

Pero es que no faltó solo la carne y la verdura de Lalín: tampoco fueron investidos comendadores Paulina Rubio ni Chayanne, porque no asistieron. También es verdad que resulta difícil pensar qué relación pueden tener estos artistas con el plato más conocido de Lalín. Otro ausente de la gala fue el gaiteiro fue Carlos Núñez, mientras Julio Sabanas apenas ejerció de maestro de ceremonias, como apostilló Vilariño.

“Cuando tú estás una semana en Miami y no se sabe nada de lo que haces, ya se ve que no tiene ningún provecho”, resume Vilariño, quien añadió que la única repercusión del evento fue un vídeo de 5 minutos en Youtube titulado “Cantantes gallego inaugura Encomienda del Cocido en Miami”. Es la falta de transparencia que también reprocha el PSOE, que apunta que este evento “se ocultó tanto en las redes sociales del alcalde como en las municipales y en las de la propia AED, a sabiendas del impacto negativo que iba a suponer su difusión. ¿A qué viene una discreción tan sospechosa si lo que se pretendía era darle una dimensión internacional al Cocido?” se preguntan los socialistas.

Y otra pregunta que se hacen estas dos formaciones políticas es por qué no acudió ninguna mujer al evento, “porque las mujeres existimos”, recalca Ariadna Fernández, desde el BNG, al tiempo que también se pregunta cuántos vecinos de Miami vendrán a Lalín en la próxima Feira do Cocido.

Ante este balance, ambos partidos anuncian que examinarán los gastos del evento, “para fiscalizar hasta el último céntimo”, recalca el PSOE. Y recuerdan que el anterior gobierno de coalición batió récords de asistencia tanto al Mes do Cocido como a la Feira do Cocido, y con un planteamiento muy distinto al que abandera el ejecutivo de José Crespo.

Respuesta a Antonio Lamas

Por último, desde el PSOE se quiere denunciar “la desfachatez” del presidente de la Asociación de Empresarios do Deza, Antonio Lamas, “que lleva año centrado abiertamente en hacer política y habla de supuestas subvenciones que reciben otros, mientras la AED es la entidad privada lalinense más subvencionada. Lamas debe explicar si algún organismo público pagó sus vacaciones en Miami y aclarar por qué prefiere atacar la labor legítima de la oposición antes de centrarse en apoyas a los sectores que peor lo están pasando”. Desde el BNG, Francisco Vilariño recalca que su partido nunca dijo que este viaje de los empresarios se había pagado con dinero público. “Nosotros no citamos a los empresarios en ningún momento”, especifica, añadiendo que “claro que sabemos que ese viaje de los empresarios no lo paga el Concello. Pedimos a Lamas que rectifique”.