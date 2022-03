“Si nosotros conseguimos que baje 10 céntimos el litro de gasóleo, también bajará para todos vosotros”. Así me resumía ayer un piquete el sentido de la huelga del transporte que ayer cumplía 11 días y que dejó claro el enorme apoyo de la sociedad lalinense. La segunda Marcha Lenta que convocó en distintos puntos de España la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte contó ayer en la capital dezana con entre 350 y 400 camiones, el triple de los que congregó la marcha del pasado sábado. Acudieron desde Santiago, Ourense y otros puntos de la comunidad gallega.

La comitiva era tal que la cabeza de la marcha, una paleadora, estaba en la rotonda de Vila de Cruces mientras el colista aún se encontraba en el colegio Manuel Rivero. Y es que en la marcha de ayer los transportistas no estaban solos, ni mucho menos: al desfile por el casco urbano se sumaron decenas de tractores, tanto de particulares como de cooperativas, así como cosechadoras, cuatro autobuses de Autocares Presas y taxistas. Algunos tractores portaban coronas de flores, la metáfora más clara de que el sector agroganadero está a punto de expirar, y no solo por el encarecimiento del gasóleo. Lleva años padeciendo una crisis de precios a la baja en leche y carne, mientras los costes de producción no paran de subir.

Gasolineras cerradas

A las 11.00 horas la Marcha Lenta salió de la rotonda de Carrefour. En ese mismo momento, los trabajadores del Concello de Lalín hacían un parón de cinco minutos, como gesto solidario. Y un buen número de comercios, bares y restaurantes también bajaban la persiana durante un par de horas, como gesto solidario. Incluso los supermercados del casco urbano cesaron su actividad. Pero es que ya antes de las once de la mañana, un paseo por el pueblo nos permitía ver decenas de locales cerrados y, alguna que otra gasolinera. En sus escaparates, colgado un chaleco reflectante, otra metáfora muy clara, esta vez de la vida del transportista. Desde A Estrada, varios locales se sumaron a un cierre en defensa “del sector del transporte y de toda la cadena que lo rodea”.

Decenas de comerciantes, hosteleros y vecinos se quedaron también en la acera para demostrar su apoyo a los huelguistas. A su paso por Antonia Ferrín Morales y Avenida Luis González Taboada, la marcha fue recibida con salvas de aplausos, gestos de apoyo y algún que otro grito animándolos a seguir en sus reivindicaciones. La intención era continuar la marcha por el casco urbano, pero el tamaño de la comitiva recomendó desplazarse hacia el polígono Lalín 2000.

La organización quiere mostrar su agradecimiento por el apoyo del pequeño comercio y la hostelería lalinense y dezana. Y este respaldo no se dio solo ayer. En días pasados, los piquetes recibieron comida y bebida de diversos particulares. Se quejan, sin embargo, de las reticencias de los dos centros comerciales, a los que acusan de falta de respeto e incluso de enviar camiones pequeños para realizar el reparto después de que los piquetes impidiesen el paso de vehículos más grandes. Apuntan que también han sido amenazados con sanciones.

Sacrificio de animales

Por otra parte, desde comienzos de esta semana vuelve a funcionar la recogida de animales en las explotaciones para su sacrificio en mataderos, con incluso más viajes para poder compensar el parón de la semana pasada. También funciona a un ritmo levemente mayor que la semana pasad el suministro de alimentación en las granjas. Días atrás, los ganaderos de las comarcas vivieron momentos de gran tensión debido a la escasez de comida, al no poder acceder las bañeras de las fábricas de pienso al cereal acumulado en los puertos. El riesgo era mayor en las granjas de cerdos y aves, puesto que estos animales pueden sufrir episodios de estrés y canibalismo si disminuye su ración de comida.