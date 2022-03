Lalín presume de ser el concello gallego con más vacas de leche, y seguramente sea también el que ostenta más apiarios. De hecho, está a punto de publicarse un catálogo en el que figurarán las alvarizas de la Serra do Candán, de Pozo Negro y de Sello.

Recuperar alvarizas abandonadas

Esta circunstancia, unida a la importancia de la miel en los postres del Cocido, hacía más que necesaria una feria apícola en Lalín. La I Feira Internacional de Apicultura Alvariza, que así se llamará el evento y que tendrá lugar el 9 y 10 de abril en la Carpa do Cocido, en el campo de la feria, será la novedad de este año de la LIV Feira do Cocido. Ayer fue presentada por el alcalde, José Crespo, y David Liñares, su organizador. Estuvieron acompañados por el edil de Agricultura, Avelino Souto, y Eva Fernández, que participa en la organización. Crespo aspira a que esta feria se convierta en un referente en el noroeste peninsular, y ayer avanzó su intención de recuperar alvarizas abandonadas a través de fondos europeos. Por de pronto, con este arranque la intención es superar ya la Feria Apícola Meliza, de Zamora.

En Alvariza estarán presentes las seis asociaciones de productores de miel, que cuentan en conjunto con más de 4.000 socios. Podrán explicar sus proyectos a los que visiten la feria, y captar nuevos miembros. Al mismo tiempo, acudirán empresas de Galicia y del norte de España, pero también de Portugal o de otros puntos del Estado, como Extremadura. Como explicó David Lalín, durante esas dos jornadas también estarán presentes empresas del mundo apícola, ya sean las que fornecen alimentos para las abejas como las que despachan maquinaria o trajes para apicultores. Acudirán, además, laboratorios de investigación.

Pero la miel va más allá de ser un excelente ingrediente para los postres. Por eso, estarán presentes otros productos elaborados a través de este alimento, como la hidromiel, cerveza, chocolate e incluso obleas. Tampoco va a faltar queso, el compañero inseparable de la miel en las meriendas de varias generaciones. Para ello, acudirán a la feria empresas queseras de la zona.

Habrá una ruta de senderismo para ver seis apiarios en la zona de Vilatuxe

Decíamos que Lalín cuenta con un excelente patrimonio arquitectónico en cuanto a apicultura. Por eso, esta feria incluye una ruta de senderismo por la zona de Vilatuxe para ver seis alvarizas, tres de ellas aún en activo y otras tantas abandonadas. La ruta será circular y tendrá como colofón una degustación en la carpa del campo de la feria. Y ya que hablamos de degustación, habrá dos demostraciones de cocina con miel: una el sábado, día 9, por la tarde, a modo de merienda, y otra el domingo 10, ya conformando un menú. Habrá un espacio acordonado para esta actividad, que de este modo contará con un aforo restringido. Del mismo modo, las catas guiadas también tendrán un aforo concreto.

Por último, la feria lalinense ofrecerá diversos talleres infantiles, con temas como los polinizadores silvestres. Dentro de las conferencias, se abordarán cuestiones como la cría de reinas o la selección genética y la recuperación de la raza. Consciente de que el mes de abril tiene una gran actividad en el mundo de la apicultura, la organización explicó ayer que a Alvariza acudirán representantes de varias empresas que, para la edición del año que viene, confían en poder acudir a la cita lalinense.

Este evento será el fruto de casi un año de trabajo, después de que David Liñares presentase el proyecto al Concello de Lalín. “Esto tiene mucha vocación y trabajo” recalcó el alcalde, que también tuvo palabras de agradecimiento para el biólogo Martillo Nercellas, a quien se le consultaron varias cuestiones.

Artesanía en la alimentación

Crespo reiteró, una vez más, que Lalín busca potenciar el turismo ligado a la gastronomía. En este sentido, tiene claro que el Cocido ya se ha convertido en una herramienta de la marca Lalín. La novedad de este año de la Feira do Cocido, como decíamos, será este evento sobre el sector apícola. “Si la Feira do Mel funciona, para adelante, y si no, la difuntamos”. La idea es que su éxito sea de tal envergadura que quede para siempre unida a la cita del Cocido. Eso si, para el año que viene el plato grande de Lalín ya tiene en mente su novedad: una feria de productos alimentarios artesanos.