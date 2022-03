Las ayudas de tipo social para evitar los cortes de suministración eléctrica convocadas por la Xunta de Galicia, ya pueden ser solicitadas en el Concello de A Estrada. Desde el 13 de enero, cuando la corporación municipal abrió el plazo para solicitar este tipo de subsidio, ya se han tramitado 70 expedientes de petición, y otros tantos de concesión de las ayudas. En sólo dos meses, la Xunta de Galicia está asumiendo los costes de las facturas eléctricas de un total de 70 familias de A Estrada con pocos recursos económicos.

Rosa Rañó es una de las estradenses que solicitó esta ayuda de la Xunta a través del Concello de A Estrada. Rañó vive actualmente con sus dos hijos, menores de edad, y es pensionista. Esta estradense sólo cobra una retribución, que como asegura, no le permite disfrutar de unha situación económica excesivamente holgada. Además, tiene otra hija mayor que ya no vive en la misma casa, pero a la que también ayuda “a la hora de pagar algunas facturas”, cuando la economía se lo permite. Su caso quedó encuadrado en el de las familias numerosas, por lo que recibe un importe anual de 450 euros para reducir el gasto de la luz. Rosa ya había pedido esta misma ayuda el curso pasado, pero la solicitó a finales de año y no pudo aprovecharla en su totalidad, al cubrir sólo los últimos meses de 2021. En esta ocasión, realizó la instancia pertinente a principios de año y podrá utilizar la subvención al completo.

La factura de la luz en la casa de Rosa no suele ser “demasiado elevada”, pero como “todo suma” es un alivio poder pagarla con la subvención de la Xunta. Por ejemplo, el último recibo que pagó rondaba los 130 euros, pero reconoce que “normalmente son más bajas”, en torno a los 80 euros, que fue lo que tuvo que abonar en la anterior ocasión. Rosa Rañó señaló que este subsidio la “ayuda mucho” porque tiene “una pensión muy reducida” y le permite asumir otras facturas, como la del agua, la de la basura o el alquiler, con “mucha más tranquilidad”. Rosa manifestó lo complicado que es “intentar alargar” el dinero que tiene la gente que se encuentra en una situación como la suya, con menores a su cargo.

La concejala de servicios sociales, Amalia Goldar, habilitó un mecanismo de tramitación urgente de expedientes como el de Rosa Rañó, ante la situación derivada de los altos costes de las facturas eléctricas y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran, muchas veces, las familias al afrontar este tipo de pagos. El Concello de A Estrada indicó que las personas interesadas en saber si pueden optar a estas subvenciones, pueden informarse en el Departamento de Emprego de la localidad. Estas consultas podrán realizarse de manera presencial y sin cita previa, o también llamando al teléfono 986677740, para recabar toda la información necesaria e iniciar la tramitación de la solicitud, si fuera el caso.

Dos requisitos necesarios para pedir la ayuda

El requisito principal para poder optar a estas ayudas de la Xunta, es ser beneficiario del bono social en la factura de la luz por el 70%. Antes sólo era necesario un 40%, pero el gobierno aumentó este porcentaje como medida para paliar los efectos del incremento del recibo. Para conseguir el bono en factura, los interesados deberán dirigirse a su comercializadora para que tramite el descuento. El otro requisito para acogerse a las ayudas es ser declarada persona vulnerable severa, lo que se acredita mediante un informe emitido por los servicios sociales municipales. Los subsidios asumen el pago de las facturas por un importe total anual de 300 euros, en el caso de personas vulnerables severas en general y de 450 si además, se trata de familias numerosas. La Xunta también contempla el pago de las facturas correspondientes a los dos meses anteriores de la solicitud, con lo cual, cuanto antes se inicie el trámite más mensualidades cubrirá.