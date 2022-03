Eres joven y quieres emanciparte: ¿Ahora qué?

Recibir las llaves de su propia vivienda, del que será su hogar, que albergará a su familia, o no, eso es cuestión personal de cada uno. Hay muchas formas de entender el futuro, de querer vivirlo, pero la gran mayoría de jóvenes tienen un sueño en común: emanciparse. Abandonar de forma definitiva el nido y poder disfrutar de esa independencia que se les prometió mientras estudiaban y se esforzaban para sacar sus carreras, sus ciclos, o aprender un oficio. Sin embargo, ese objetivo parece cada día más lejano y difícil de conseguir. Muchos desisten completamente de la idea de comprar un inmueble, optando por alquilar de forma puntual. Pero...¿Qué pasa cuando no hay oferta suficiente para copar la demanda?

Es la situación que se está viviendo hoy en día en el concello de A Estrada. Desde jóvenes que desean abandonar el tejado de sus progenitores, a usuarios desplazados por cuestiones de trabajo. Todos ellos son perfiles que engrosan las listas de espera de las agencias inmobiliarias locales, que en la actualidad sitúan los porcentajes de interés en arrendar en un 75%, mientras la venta se situaría en un 25% de las consultas registradas en el ejercicio de un mes. Así lo apuntan desde la agencia Cubik, que afirman que “en un mes, de cien consultas que recibimos, 25 son para compra y las restantes 75 para alquiler”. El problema es que no hay oferta para dar salida a todas esas solicitudes. En el caso de Bamarti, Sandra Fernández concede que en la actualidad cuentan con sólo dos viviendas para arrendar, una cifra muy baja teniendo en cuenta la gran cantidad de inmuebles vacíos en el casco urbano. Esta cuestión la achacan ambas entidades al miedo y reticencia de los propietarios a alquilar. Fernández explica que “hay mucha gente que prefiere vender porque le preocupa que se produzcan desperfectos, impagos, u ocupaciones”.

En esta línea, debe tenerse en cuenta que existen seguros que se encargan precisamente de proteger al propietario en caso de que apareciese cualquier tipo de contratiempo, y que además realizan estudios exhaustivos del posible inquilino para asegurarse de que la operación se realiza con garantías.

En Cubik combaten este temor explicando que “en un lugar de las características de A Estrada alquilar es una inversión segura. Para empezar, porque es fácil conocer al inquilino, algo que no se da en las grandes ciudades, y en segundo lugar, porque el precio es competitivo. Al haber poca oferta, los precios suben, y actualmente la media está en los 350 euros”.

Si el propietario no quiere alquilar, la otra opción es nueva construcción destinada a cubrir ese hueco de mercado, pero al igual que con la venta, esta no es la vía más rentable para las constructoras, desde Cubik sostienen que “es una cuestión de números. Hoy por hoy los costes de producción se han encarecido sustancialmente, mientras que el precio de mercado en A Estrada se mantiene bajo, no pudiendo pasar de los 150-170.000 euros por un piso de tres habitaciones, dos baños, cocina, salón, y demás facilidades como garaje o ascensor”. Así, para un inversor la actividad no sale rentable, pues si se suben los precios de mercado lo más posible es que no se compre.

Recapitulando, si no hay alquiler, el que hay es relativamente caro, y sobra venta, ¿por qué no compran los jóvenes?. La respuesta está estrechamente vinculada a las circunstancias económicas actuales. La inestabilidad laboral y el alto coste de la vida, sean bienes de primera necesidad como luz, gas, alimentación o petróleo, o bienes secundarios como el mantenimiento de un vehículo o el ocio, dificultan enormemente la capacidad de ahorro de un individuo menor de 30 años. En cambio, para acceder a una vivienda por compra, el interesado debe disponer del 20% del coste total de la operación: el precio del inmueble, impuestos, notario y registro. Es decir, si un piso cuesta 150.000 euros, la media estradense, un joven de la zona debe tener en su cuenta entorno a los 30.000 euros. Y la realidad es, tristemente, que la gran mayoría a duras penas puede llegar a fin de mes.

Pese a ello, las administraciones aportan ciertas facilidades para fomentar la compra en ciudadanos jóvenes. Cubik y Bamarti aclaran que existen bonificaciones tributarias, especialmente para inmuebles en el rural, que estarían destinadas a abaratar el proceso. Concretamente, Fernández declara que “en transacciones de vivienda de segunda mano el comprador debe tener cuatro cosas en cuenta: el precio del inmueble, el impuesto de transferencia, el notario y el registro. Notario y registro rondan los 300 euros cada uno, pero el impuesto de transferencia es el 9% del precio de la propiedad, que debe darse a mayores. Por ello, para menores de 36 años la Xunta ha establecido una serie de parámetros que de cumplirse rebajarían el porcentaje tributario”. A lo que Cubik añade que en algunos casos podría suponer “un ahorro de 15.000 euros”.

Por otra parte, una vez se dispone de la entrada para la compra, entran en juego las entidades financieras que emitirían préstamos por el valor del 80% de la cantidad total de la operación. En esta fase, las agencias difieren en sus percepciones, Bamarti afirma que “no lo ponen fácil. Recientemente tuvimos dos operaciones que se vinieron abajo porque el banco no aprobó la financiación, y eran parejas con un sueldo fijo, pero bajo”. Cubik, en cambio, asegura que “un 95% de las operaciones que gestionamos van adelante con los bancos. La gente que se mete a comprar hoy en día lo hace porque sabe que puede”.

Efectivamente, saben que pueden. La cuestión es, ¿Cuántos pueden?. Si se repasan las cifras, más del 50% no está en posición de comprar su propia vivienda. En este sentido, Cubik sitúa el perfil en estradenses menores de 30 años y sobre todo solteros, o usuarios desplazados por cuestiones de trabajo, que de todos modos no comprarían en A Estrada. En cualquier caso, el municipio se debate entre los 20.000 o la bajada de rango, y mientras, los jóvenes de la zona se ven privados de una necesidad, “una habitación propia”, como Virginia Woolf lo llamaría.