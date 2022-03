La Transgalaica regresa a A Estrada el próximo domingo tres años después de su última edición y lo hace con una carrera por descubrir. Serán 58 kilómetros en los que se recorrerá la zona de Monte Cabalar y que pondrán a prueba a los más de 300 participantes que ayer formalizaron su inscripción para la carrera. Entre ellos estarán varios corredores locales en una ocasión perfecta para conocer a qué se enfrentarán los ciclistas en esta novedosa competición de BTT Maratón. Antonio Guerra y Miguel Mato “Tamilla” acumulan años de experiencia en la Transgalaica y un año más están disputando la competición al completo. Ellos nos ofrecen su particular visión de una carrera más corta que otras del calendario y con menos tramos técnicos pero que destaca por su dureza y por su belleza.

Guerra se estrenó en una Transgalaica en el año 2013. “Lo recuerdo perfectamente. Fue una experiencia buena y mala a la vez. Yo estaba acostumbrado a participar en cicloturistas y aquella carrera fue un baño de realidad”, rememora. Desde aquel debut hasta hoy, el ciclista del Bikestrada ha ido mejorando su rendimiento hasta poder pelear este año entre los mejores dentro de su categoría. Tanto en Cotobade como en Ames terminó undécimo, un puesto que espera mejorar en la carrera de casa. “No lo veo muy claro porque siempre que me toca correr en casa me pongo nervioso. Hay familia y amigos y eso te lleva a querer hacerlo mejor y a cebarte demasiado”, afirma.

Por delante tendrán una carrera que reconoce marcada por la dureza. “Es un recorrido difícil de calificar. No es específico para escaladores pero tampoco para rodadores. Tiene zonas duras pero también otras anchas para correr. La bajada es sin embargo de dificultad media, muy rápida”, afirma. “Creo que es una ruta exigente. A pesar de tener solo 58 kilómetros tiene mucho desnivel acumulado. Con el buen tiempo que dan, creo que la gente va a ir muy rápida desde el inicio”.

Mato por su parte se estrenó en una Transgalaica en el 2019, aunque lleva compitiendo desde hace una década. En su caso, este Máster 40 del Bikestrada reconoce que su principal objetivo con su participación en la Transgalaica es mantenerse en forma y al mismo tiempo superar en cada una de las carreras el reto personal de terminarlas.

En ese reto particular destaca esta carrera de casa, que, considera, ha mejorado con respecto a la última edición. “El recorrido del salmón no me gustaba. Era muy llano, para gente rápida. El cambio es radical porque por Monte Cabalar el recorrido es mucho más bonito y al mismo tiempo más duro”, explica. “El sábado fuimos a verlo y todos coincidieron. Tiene zonas por el punto geodésico con paisajes increíbles, al que puede subir la gente a ver la carrera, y otras zonas más conflictivas y duras”, argumentó.

Del triatlón nacional a meterse en el barro

El estradense Cristóbal Dios decidió hace unos meses retirarse del triatlón nacional por motivos laborales pero no se ha separado del todo del deporte. En Ames debutó en una Transgalaica y lo hizo con un meritorio quinto puesto. “No contaba quedar tan arriba, especialmente con lo mal que bajo, pero hubo muchos abandonos por el frío”, admite. Esta posición sin embargo ha picado al estradense con el BTT Maratón. “Me voy fijando en otros para ir aprendiendo, porque ellos tienen mucha más experiencia. Solo llevo seis meses”. Dios aguarda ahora poder hacer un buen papel en casa. “El fin de semana di dos vueltas al circuito. Me parece más duro que el de Ames y menos técnico. Me gusta mucho. Creo que mejora con respecto al que tuvieron el año pasado, especialmente porque es más bonito. Veremos que tal me sale. Correr en casa siempre tiene su punto”.