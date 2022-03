Xela Arias y Avelina Valladares guardan el IES N1

Las alumnas y los alumnos del IES N1 de A Estrada disfrutaron ayer por la tarde de una sesión de cuentacuentos en un acto inaugural de dos murales, uno de Avelina Valladares y otro de Xela Arias, en la biblioteca del centro. Ambas iniciativas, los retratos y la narración dramatizada, vinieron de mano del grupo Polo correo do vento, afincado en Pontevedra, y estuvieron financiados por la Deputación provincial, en el marco del concurso de fotografía Lebres como gacelas en el que el N1 estradense resultó ganador.

En esta cita artística y literaria también estuvieron presentes la deputada de Cultura, Vicky Alonso, y el deputado provincial Manuel González, representando a la administración. Mientras que del centro asistieron el alumnado de segundo, de la ESO a primera hora de la tarde, y de cuarto de la ESO a última hora, ambas clases a las pertenecen las dos jóvenes que consiguieron premio en la categoría individual de ese mismo certamen.

En concreto, Helena Castaño Pazos quedó primera, mientras Hiba Lajouad Dyani consiguió el accésit. Ambas jóvenes confiesan que cuando recibieron la noticia de los resultados “nos sorprendió mucho, no nos esperábamos destacar entre tanta gente”. Y es que Lajouad y Castaño tuvieron una fuerte competencia, así lo afirmaban ayer los deputados Vicky Alonso y Manuel González, pero finalmente consiguieron llevarse el premio a casa.

La participación del Número 1 en esta iniciativa, que también quedó en primer lugar en la categoría de centros, fue el resultado de varias actividades realizadas en las aulas tanto en ese curso como en el anterior. Concretamente, las jóvenes usaron fotografías que habían presentado previamente para la clase de Plástica con uno de los docentes, que al parecer siempre incorpora una unidad dedicada a la disciplina fotográfica en el currículum de su materia.

No obstante, la imagen no era lo único que debían presentar, ambas estudiantes tuvieron que componer un poema de autoría propia partiendo de un verso de alguna de las composiciones de Xela Arias.

Dominar las palabras a tan temprana edad no es fácil, pero la lírica, y la literatura en general, no son campos desconocidos para Hiba y Helena. Ambas confiesan disfrutar de la lectura, y como no, de Arias, a la que “damos en clase, y conocemos sus textos”, apuntan. Además de la editora y traductora protagonista de las letras gallegas en el 2021, Hiba también disfruta de las lecturas de Rosalía de Castro, mientras que Castaño se inclina hacia un abanico más actual y escoge a Carlos Negro como uno de sus escritores predilectos.

Sus gustos quizás difieran, pero lo que las une es el amor por la escritura, un ejercicio que las dos reconocen adorar y que gracias al reconocimiento recibido en este concurso, van a seguir cultivando. Por lo que los estradenses deben estar alerta a estos dos talentos en formación, que sin duda pondrán a A Estrada bajo el brillante foco de las letras, siempre con una cosa presente, el feminismo y la perspectiva de género.