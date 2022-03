“Desde pequeño se nota qué niño tiene futuro musical”

Poco a poco la denominada nueva normalidad permite la realización de conciertos por parte de las distintas formaciones de la Banda de Lalín. Este sábado, a partir de las 18.00 horas, la sala “Tuno Valdés” del Auditorio de Lalín albergará dos conciertos. Javier Carballude Iturburua dirigirá a la agrupación juvenil, mientras que Laura Fernández Puga llevará la batuta en la actuación de la Banda Infantil.

–¿Desde cuándo es la directora de la Banda Infantil de Lalín?

–Hago ahora justo cuatro meses al frente de la banda porque estoy sustituyendo a Santi, que es el director titular. Él está de baja y entonces me encargaron a mi esta tarea tan bonita.

–¿Cuántos chavales tiene a su cargo en esta agrupación?

–En la banda infantil son 25 niños de ambos sexos. Es una agrupación que ya tiene una larga historia porque yo cuando empecé ya ingresé en la banda de los más pequeños.

–El de este sábado, ¿será un concierto muy especial?

–La verdad es que para la juvenil es algo más habitual. Antes de la pandemia hacían conciertos de forma regular. En cuanto a la infantil, normalmente hace un concierto a final de curso porque son pequeñitos y les cuesta mucho trabajo. Lo que pasa es que éste decidimos hacerlo porque hacía mucho que no habíamos programado uno.

–¿Es más difícil dirigir una banda infantil que otra compuesta por músicos de mayor edad?

–Lo cierto es que no tengo tanta experiencia con los mayores pero con los pequeños es complicado porque les cuesta mucho entender las cosas y tardan mucho más tiempo en aprenderlas. Lo bueno es que, después, cuando aprenden, es muy gratificante poder comprobar que hacen lo que les dices.

–¿Se nota a estas edades quién es el que puede tener futuro en la música?

–Nunca se sabe porque en algunas ocasiones pegan cambios tan grandes que te dejan impresionada. De todas formas, sí que desde pequeños se nota cual puede tener más desarrollo musical o todo lo contrario. Influye mucho las horas que le dedicas pero también tienes que tener la capacidad suficiente.

–¿Está el futuro asegurado con este número de jóvenes?

–Por supuesto. De hecho, se trata de que los niños vayan cogiendo la costumbre y aprendiendo a tocar juntos desde una edad temprana. Trabajamos todos juntos para que en el futuro puedan llegar a ser músicos de la Banda de Lalín.

–Supongo que para estos niños, las composiciones musicales tienen que ser muy básicas, ¿no?

–Sin duda. Se trata de una música muy sencilla de interpretar. Algunos de ellos llevan tocando un año o incluso menos. Entonces, se trata de que toquen una música muy fácil, sencilla y muy corta en lo que a duración de la misma se refiere.

–¿Hay mucho repertorio para formaciones tan jóvenes ?

–Contamos con métodos y libros que se centran en ellos y que les hacen más sencilla la interpretación. Como te decía antes, lo complicado es que se centren en la partitura durante cierto tiempo.

–¿En qué va a consistir el programa del sábado en el auditorio?

–El concierto de la juvenil va a consistir en un repertorio de bandas sonoras, algo que para los más pequeños es muy complicado. Nuestra intención es tocar tres piezas muy pequeñas de un método que están tocando ellos en la banda del compositor Jan de Haan.

–¿Quiénes son mejores músicos? ¿Los niños o las niñas?

–Si te soy sincera, yo no he notado ninguna diferencia en ese aspecto. Son todos iguales. No influye en absoluto a la hora de tocar. Yo creo que eso tiene más que ver con la personalidad de cada uno que con el sexo. Depende de cada uno.

–¿Hay muchos niños en la banda que lo de ser músico les viene de tradición familiar o no?

–Tenemos un poco de todo, afortunadamente. Los hay que sí, que ya tienen padres en la banda de los mayores y los hay que no. De todas formas, te puedo decir que la mayoría de ellos no son de tradición. Es algo curioso porque lo habitual es que este tipo de agrupaciones se nutran de críos que ya vienen de casa acostumbrados a la música.

–¿Cómo están siendo los últimos ensayos previos a la cita?

–Estamos trabajando muy bien, aunque se les nota que cada vez queda menos para que puedan tocar en público y eso siempre les pone un poco más nerviosos. De todas formas, estoy convencida de que lo van a hacer muy bien.