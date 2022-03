El Salón Internacional de la Industria Acuícola, AquaFuture Spain, abre hoy sus puertas de su primera edición en la Feira Internacional de Galicia (FIG) de Silleda. El certamen, que será el primero del sector acuícola que se lleva a cabo en España desde 2010 contará con una amplia exposición comercial. Participarán 152 empresas de 23 países tanto de Europa como de Asia, Latinoamérica, Norteamérica o Sudáfrica, además de organismos oficiales e instituciones públicas. Unas cifras que son el resultado de hasta cuatro ampliaciones del plano inicial del evento debido a la alta demanda por parte de las firmas del sector. La exposición, que ocupará los 11.000 metros cuadrados del pabellón 1 del recinto, se completará con jornadas técnicas impartidas por prestigiosos ponentes y con temáticas de gran interés, cuyo objetivo es promover la innovación y la transferencia de conocimiento.

Esta propuesta ha supuesto que en los últimos días se hayan multiplicado las solicitudes para acreditarse en el evento, las cuales llegan no sólo de profesionales de todo el territorio nacional sino también desde el extranjero, además de las remitidas por centros de investigación y también centros formativos, cuyos estudiantes tendrán la oportunidad de conocer el sector de cerca. El certamen, que se extenderá hasta el viernes, será inaugurado por la conselleira do Mar, Rosa Quintana. En la sala de conferencias Carmen Sarasquete tendrán lugar 6 mesas redondas con ponentes nacionales e internacionales y un moderador cada una, las cuales el público podrá seguir de forma presencial y también telemáticamente, ya que se emitirán en abierto por streaming. Se abordará un tema de interés general y actualidad para el sector acuícola. Hoy destacan las propuestas Internacionalización y herramientas de financiación e inversión en Acuicultura y La clusterización como instrumento para el desarrollo competitivo y sostenible de la acuicultura.

Las solicitudes de los expositores para realizar presentaciones y ponencias que les permitan mostrar sus nuevos productos, innovaciones y tecnología, ha hecho que la organización habilitase dos espacios, la sala Abanca y la sala Xacobeo, en las que se realizarán 24 charlas.

Además de las jornadas técnicas, el programa del salón se completa con un espacio de demostración y degustación de platos elaborados con productos acuícolas, mostrando así su aplicación en la cocina tradicional y moderna. Diferentes cocineros elaborarán platos con productos como el Mexillón de Galicia, Almejas de la OPP-89 Parquistas de Carril, algas o truchas, que harán las delicias de los asistentes.

Segunda semana sin animales en la subasta

La incidencia de la huelga en el transporte provocó, por segunda semana consecutiva, que la subasta no se pudiese celebrar al no presentarse animales. Como el martes pasado la Semana Verde dejó la puerta abierta a la posibilidad de que hubiese puja, pero la respuesta de los transportistas fue idéntica y no llegaron terneros o vacas adultas al recinto. Lo que sí se mantuvo fue la celebración de las mesas semanales de precios. En este caso conviene destacar el aumento de las cotizaciones de los cerdos lechones y también, aunque en menor medida, la del porcino cebado. También cotizaron a niveles superiores de los registrados siete días antes los huevos y las gallinas de desvieje se puede decir que mantuvieron en un volumen semejante.