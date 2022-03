“O que máis me gusta da maquillaxe é o seu efecto transformador”

Este pasado sábado celebrábase a entrega de premios da vinteaba edición dos Mestre Mateo en Galicia, cunha sustancial presenza de artistas estradenses. Porén, este non foi o único xeito no que o concello de A Estrada estivo presente neste evento. A maquilladora Nerea Sánchez Carbón estivo esa xornada traballando arreo detrás do telón para asegurarse que presentadores e demais persoeiros luciran a súa mellor cara ante as cámaras.

–Cónteme, como é estar na gala da entrega de premios do audiovisual galego entre bambolinas?

–Moi emocionante, a verdade. Un dos mellores traballos que se pode ter. Ves todas as emocións que teñen antes, os nervios...toda a xente que traballa alí e os recursos que se invisten en levalo adiante.

–Era a súa primeira vez ou xa traballou neste evento en máis ocasións?

–Non, esta é a terceira xa. A primeira vez estaba moi nerviosa, porque era unha novata nisto das galas e tampouco coñecía a ninguén, pero unha vez alí todo foi moi ben.

–Como acabou formando parte do equipo de maquilladores deste evento?

–Vexamos, eu xa estou bastante relacionada co mundo audiovisual, teño traballado en algunhas series, polo que ao final a xente vaite coñecendo e vante chamando.

–De xeito que vostede traballa en producións tamén...Algunha que coñezamos?

–Pois que lembre, así das últimas, estiven traballando para A lei de Santos e Método Criminal.

–Tivo claro dende sempre que se quería dedicar a isto?

–Efectivamente, sempre o souben. En canto rematei os estudos metinme de cheo no neste mundo. Comecei nun salón de peiteado e pouco a pouco funme encamiñando cara o que me gustaba.

–Que significa a maquillaxe para vostede?

–No caso concreto do audiovisual, o que me gusta é o papel transformador que xoga. Non só podes potenciar a beleza, senón que podes facer xusto o contrario. Darlle un aspecto físico a un actor ou actriz que non é o seu, senón o da súa personaxe. Para min iso é o máis fermoso que ten.

– Cónteme, ten algunha anécdota curiosa traballando con estreas do cine e da televisión?

–Pois a verdade é que nada fóra do habitual. Algo que si me ten pasado é que, como me centro moito na tarefa que estou facendo, ás veces non me dou conta de a quen estou maquillando. Téñenme dito algunhas veces, “non sabías quen era esa persoa?”, e eu non ter nin idea ata que me din o nome.

– Dígame, este anos seica había moita cara estradense, coincide con esta lectura?

–A verdade é que si. Pódese dicir que o noso concello pisa forte nos Mestre Mateo, só falta que algunha produción de aquí se traia o premio para a casa, pero hai moito talento. Eu teño traballado con varios estradenses, como Cristina Andrade ou Lucas Terceiro, e sempre é un orgullo, e incluso produce certa sensación de pertenza, atopar a alguén de A Estrada. Como quen vai polo mundo e se atopa un galego.