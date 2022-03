El Mestre Mateo vuelve a caer en A Estrada

El audiovisual gallego se reunía este sábado para celebrar la XX edición de los Mestre Mateo y premiar así la calidad, originalidad y esfuerzo de las producciones lanzadas en este ámbito durante el pasado año. En este contexto, el estradense Samuel Lema se irguió ganador en la categoría de Mejor Dirección de Arte con el largometraje Jacinto, dirigido por Javier Camino y protagonizado por el fallecido actor Pedro Brandariz.

Este no es la primera estatua que Lema recibe en este certamen, ya en el 2020 se llevó a casa el galardón por su participación en la dirección artística de O que arde, de Oliver Laxe. Si bien en esa ocasión el honor lo compartía con Curru Garabal. Es por ello que el protagonista confiesa que “me siento incluso más emocionado que la primera vez. En parte porque este fue un premio individual y el otro fue compartido con Curru. Pero sobre todo por la carga emocional de este proyecto. Nuestro compañero Pedro, era una persona a la que todos apreciamos y sabemos lo duro que trabajó para llevar adelante sus sueños”.

Pese a estar nominado, el estradense recibió el anuncio de su nombre en la gala con gran sorpresa, según narra “me puse muy nervioso. Competíamos con proyectos muy fuertes como Tres, Eles transportan a morte, o Cuñados. Todas producciones muy buenas. El nuestro era un grupo pequeño, que aunque también tuvo buena acogida, como en el caso del Sitges Film Fest, tenía competidores fuertes”.

Un Mestre Mateo en la estantería ya es motivo de orgullo, pero dos eleva la visibilidad al cuadrado. Con esto en mente, Lema coge impulso para seguir adelante con los diversos trabajos que tiene entre manos, “ahora estoy con una película, ya hemos recibido una ayuda de desenvolviento, que es el primer paso para llegar a producción, y si todo va bien en un par de años igual ya estamos rodando lo que sería mi ópera prima. También estuvimos en un networking organizado por Netflix, entre otros, y parece que va empezando a tener cabida en los foros de coproducción. Este año y el siguiente estaremos preparando el guión, desenvolviendo estéticamente y articulando una arquitectura financiera a través de Matriuskas, la productora pontevedresa con la que estoy trabajando”. Y esto no es todo, “también estoy desarrollando un proyecto llamado Surribas que se va a rodar en A Estrada basado en el caso de Paulino Vázquez, vecino de Chantada que tras sufrir un brote psicótico asesinó a siete personas de una misma aldea el 8 de marcho de 1989”. Está claro que al premiado le gusta el género de terror, y temáticas un poco más oscuras, pero eso no significa que sea el único horizonte que explora. Además de las mencionadas anteriormente, Lema se encuentra enfrascado en otra producción, se trata de Lía, un drama familiar que aparta al director artístico de los temas escabrosos. En general, como él mismo lo describe, “tengo muchos frentes abiertos”.

Por otra parte, conseguir hacerse un hueco en el mundo del cine no es fácil, por ello, aunque Samuel Lema ya ha construido su propio nombre en el ámbito de la dirección artística, no se da por satisfecho y busca más. Como se mencionaba antes, el estradense está en vías de materializar su primera película, para la que, por supuesto, debe conseguir financiación. Uno podría pensar que el proyecto cinematográfico de un artista dos veces galardonado por la academia del cine gallego lo va a tener fácil, pero Lema corrige “tampoco es que tenga muchas pelis, unas seis o así, y todas pequeñas excepto O que arde, y se puede decir que en dirección no soy nadie. Tengo que seguir luchando. Esto puede ayudar a dar visibilidad, pero lo que necesito ahora es preparar mi carta de presentación”.