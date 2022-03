La Sociedade de Caza de Lalín clausura la temporada con 244 jabalíes abatidos

Los responsables de la Sociedade de Caza e Pesca de Lalín hicieron ayer un balance positivo de la recién finalizada temporada de caza. En la comparecencia pública estuvieron presentes el presidente de la entidad, José Luis Montoto, su vicepresidente José Luis Méijome, el técnico de la entidad Manuel Iglesias y el concejal Avelino Souto. Montoto aprovechó su intervención para ceñirse a la caza del jabalí, “un tema a nivel de Lalín con mucha repercusión debido al daño que hace y el trabajo que hay que realizar para intentar que descienda el número de animales”, según el presidente de la entidad.

José Luis Montoto aludió al estudio realizado por Francisco Salgado para justificar un trabajo “súper necesario” llevado a cabo por las sociedades de caza. El directivo cifró en 244 el número de jabalíes precintados o abatidos por los cazadores de Lalín. Montoto desgranó la labor realizada para intentar bajar el censo de jabalíes “que era altísimo y que llegó a los 348 en la temporada anterior después de los 305 en la campaña 19-20”. El presidente recordó que desde hace años las cuadrillas “marcan unas zonas a batir que llamamos manchas”. En este sentido, Montoto ofreció el siguiente censo de ejemplares de jabalíes de las seis manchas de la sociedad desde 2019: Palio, de 60 a 29 jabalíes; Goiás-Carballeda, de 52 a 43 abatidos; Catasós, de 64 a 66; Vilatuxe, de 56 a 45; Prado, de 46 a 25; y en O Corpiño, de 27 a 36 jabalíes precintados. Montoto destacó el sacrificio de las cuadrillas y subrayó la creencia de la sociedad de que “ahora el jabalí ya está en niveles por debajo de la temporada 19-20, sabemos que hay zonas como Carballeda o Vilatuxe y Catasós donde hay una incidencia muy grande” para considerar la situación “más o menos controlada”.

El presidente de la Sociedade de Caza e Pesca de Lalín también señaló que “estamos con el tema de los perros atraillados y ya se dieron los permisos para que puedan seguir entrenando y en cuanto veamos algún problema empezaremos con el protocolo debido”.

Subvenciones

El edil Avelino Souto felicitó a la entidad presidida por Montoto por su trabajo diciendo que “son ellos los que cuidan de nuestro monte y los que mejor conocen el territorio”. Abogó por apoyar a estas entidades desde la administración explicando que “desde el Concello el año pasado tuvimos claro lo de darle la primera subvención a través de un convenio directo y por supuesto este año 2022 vamos a reiterar esa ayuda con otros 10.000 euros para esta asociación”.

Souto enfatizó que “los cazadores no matan animales por diversión, sino que están controlando y desbrozando el monte y sembrando y repoblando especies. Esa es la imagen que en ocasiones no se ve y que no se transmite. Aquí tenemos a un grupo de más de 400 socios que trabajan muy bien”.

El ingeniero agrónomo Manuel Iglesias destacó la envergadura de la Sociedade de Caza e Pesca de Lalín “tanto en socios como en superficie”. Y enfatizó que en lo que a subvenciones se refiere “hay otra ayuda importante para el tema de la pesca en marcha” que se suma a la que ayer ratificaba Souto procedente del Ayuntamiento de Lalín en lo relativo a la caza menor.

Plan para la recuperación de la caza menor

José Luis Méijome, vicepresidente de la Sociedade de Caza e Pesca de Lalín, aludió al plan medioambiental para la recuperación de la caza menor en colaboración con el Concello de Lalín. El directivo indicó que “intentamos recuperar las especies de caza menor que aquí están bastante desparecidas por una degradación del hábitat y que están en recesión en todo el país”. Se trata de un plan que incluye siembras en zonas de monte tanto de perdiz como de conejo. Méijome recordó que estas siembras “también sirven para darle acogida y ayudar a que puedan anidar allí las perdices. El año pasado lo hicimos en tres zonas y en este lo estamos repartiendo bastante más por el coto porque tenemos una mayor aportación económica”. El proyecto de la entidad lalinense tiene un carácter disuasorio para los jabalíes. Méijome recordó que “el año pasado soltamos 2.765 conejos y 2.220 perdices en las zonas que creíamos que estaban mejor adaptadas”. Las perdices se estuvieron aclimatando en los parques de vuelo de la sociedad y algunos conejos. El directivo señaló que se está empezando con la repoblación de conejo y en breve de perdices.