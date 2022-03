La agrupación Movemento Veciñal Estradense (Móvete) irrumpió con fuerza en el escenario político de A Estrada a principios del año 2015. Después de conseguir unha notoria relevancia política en sus primeros comicios, la agrupación ha disminuido su repercusión mediática en los últimos tiempos, sobre todo a raíz de la pandemia. Esto no significa que el partido verde, que nació como una alternativa a los grandes partidos del municipio, dejara de lado su compromiso político con los vecinos de la localidad. En palabras de Mar Blanco, la portavoz de la agrupación estradense, este cambio de paradigma se debe a la intención que tiene la entidad de “abandonar una comunicación agresiva y muy basada en la denuncia pública”, que fue la dinámica durante la primera legislatura, para adoptar una mentalidad “más positiva y que proponga medidas” que ayuden a la ciudadanía estradense.

Blanco criticó la postura del gobierno local, que calificó de “autoritaria y que ignora a los grupos de la oposición, además de la opinión pública”, cuando lo que necesita la localidad estradense es “avanzar” como lo están haciendo “otros concellos” que sí tienen en cuenta “la opinión de la gente”. Por ejemplo, la dirigente de Móvete denuncia que este año, “el gobierno municipal presentó unos presupuestos” que los grupos de la oposición no tuvieron “la oportunidad de analizar, para poder hacer propuestas serias”. Blanco criticó esta dinámica del Concello, señalando que “antes se presentaban los presupuestos en una comisión” y les daban al resto de agrupaciones políticas “el margen necesario para convocar otra segunda comisión”, donde la oposición pudiera “hacer propuestas”, aunque, según aseguró, casi siempre “eran descartadas”.

Blanco añadió que “ante esa tesitura, en la que corresponde estar cada vez más enfadados y criticar más” al gobierno local, la nueva postura de Móvete es poner el foco en las necesidades de la vecindad, más que “criticar” las medidas que toma el Concello. En general, la idea es “hacer una política en positivo”, porque cuando se toma una postura “de denuncia, en negativo”, la gente no siempre lo valora, si no que muchas veces “lo critica”. Para adaptarse a la nueva dinámica de Móvete, su portavoz reconoció que es necesario “más trabajo de campo, más hablar con la gente y las organizaciones” y adoptar una política “de boca a boca”, más que realizar un trabajo “contando con los medios de comunicación”. A pesar de su nueva forma de enfocar su acción política, Blanco reconoce que “el trabajo mediático” le funcionó “muy bien” a Móvete “en un momento dado”, porque es consciente de que los medios de comunicación “suelen definir la opinión pública”, pero señala que “en este momento político” no es el camino que debe tomar la directiva del partido.

La dirigente de Móvete quiso destacar varias medidas en las que su partido trabajará desde esta nueva óptica de “política positiva”. Blanco denunció la pérdida de habitantes de A Estrada, que achacó a la “escasez de puestos de trabajo”, así como la precariedad de los diferentes sectores económicos de la localidad, como “el productivo, el comercio o la industria” que cada vez contratan a menos gente por “falta de trabajo”. La portavoz de la agrupación también prometió trabajar en la renta per cápita del municipio, que es “una de las más bajas de la provincia de Pontevedra” , a pesar de las posibilidades que puede brindar un ayuntamiento como A Estrada. Blanco culpó al Concello de estas carencias, porque eran medidas “incluidas en su programa electoral y que no se cumplieron”.

Un ojo puesto en las próximas elecciones

A pesar de la nueva dinámica de Móvete, que pretende separarse del foco mediático para centrarse más en la relación con los vecinos, Blanco reconoció que volverán a buscar más repercusión en los medios de comunicación, con vistas a las elecciones locales del próximo año. Aun así, la dirigente señaló que “espera hacer muchas cosas” por la localidad, antes de verse inmersos dentro de un escenario electoral, y añadió que su agrupación es “un activo local” que encara las elecciones “con tiempos diferentes al resto de los partidos”. Blanco señaló que “a diferencia de otros grupos políticos”, no tienen “la presión” derivada de una campaña electoral, si no que tienen “una visión localista” que debe ser la tónica durante todo el año.