A obra premiada, que presenta un alto valor literario como unha das súas primeiras cualidades, parte dunha situación moi teatral para pór en escena unha peza que se vai desenvolvendo cara o absurdo. “Cómpre salientar, á súa vez, o tratamento levado a cabo do valor da amizade, abordado con profundiade e sen dogmatismos, como tamén se pón o acento sobre a condición de xénero, a identidade ou o valor da diferenza na caracterización feita dos personaxes”, destaca a organización do premio “Anisia Miranda” de teatro infantil. A obra Travesía unicornio, de María Canosa foi a elexida polo xurado como a mellor proposta.

Canosa, en 2017, gañou o Premio Merlín de Literatura Infantil pola obra Muriel. Tres anos antes, en 2014, fora finalista neste mesmo galardón con Rubicundo. Igualmente, foi finalista ao ano seu seguinte coa novela O cazador de estrelas. No terreo da poesía, logrou en 2009 unha mención no Premio Arume, da Fundación Xosé Neira Vilas, co texto titulado A porta dos soños. En 2011 obtivo o Premio Avelina Valladares co poemario Ronca o mar. A súa experienca como autora para o publico infanto-xuvenil complétase con outras obras de narrativa como As pombas de Bastián, O día que choveu do revés ou O lado do que dormes, entre outros.

A entrega do premio será o día 27 de marzo na sede da Fundación Xosé Neira Vilas, en Gres, ás 17.30 horas. Contará coa interpretación dramatizada de dúas cancións de Neira extraídas do libro Cantos de Sol a sol (O meu canciño, e Primavera), a cargo dun grupo de nenos da Escola de San Miguel de Sarandón, integrado no centro de Boqueixón-Vedra “Xosé Neira Vilas”.