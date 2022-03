Lamela en 200 páxinas

Unha decea de investigadores e historiadores, os mais deles dezaos, veñen de rematar a redacción dun libro que recolle en mais de duascentas páxinas e un cento de ilustracións, a historia e o patrimonio da parroquia trasdezá de Lamela. Para celebrar a conclusión diste interesante e inédito traballo, xuntáronse boa parte deles no restaurante Posta do Sol de Lamela, nun xantar de confraternidade, invitación do promotor e mecenas desta publicación, o industrial e home de prol, Miguel Villar, que ao remate na sobremesa tivo palabras de agradecemento para os colaboradores, aos que agasallou tamén cunha figura do San Marcos, saída dos obradoiros de Sargadelos.

Logo do xantar desprazáronse todos eles, ata o entorno da capela do San Marcos que que está sendo obxecto de importantes obras de mellora por parte dos veciños, deixando constancia desta xuntanza nunha foto de grupo a pé da fonte milagreira deste santo que é moi venerado na parroquia e que este ano se agarda teña de novo a súa típica romaría, coa mesma concorrencia que antes da pandemia que obrigara a suspendela nas dúas últimas edicións. Os autores do libro, que coordinados por Xoán Carlos García Porral, e que axiña entrará na imprenta da editorial Fervenza de Silleda, son: Cecilia Doporto Regueira, Diego Frade Amil, Daniel González Alén, Mónica González Conde, Óscar González Murado, Xosé Ramón Pérez Salgado, Mateo Varela Cornado, Cristina Vázquez Gómez e o propio Xoán Carlos García Porral. Da supervisión lingüística encargouse Xesús González Alén e de boa parte das fotos Nardo Seijas “Bernabé” e o xa citado Daniel González Alén.