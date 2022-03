El 75 aniversario del Teatro Principal de A Estrada prometía contar con un programa envidiable formado tanto por artistas foráneos, como locales. En este último ámbito presentaba el Concello el primer concierto del recientemente creado Lucía Azurmendi Grupo el próximo viernes 21 de marzo a las 21.00 horas. Como siempre, los amantes del Jazz y la vibrante voz de Azurmendi tienen la entradas, completamente gratuitas, disponibles en el departamento de Cultura de la casa consistorial.

En el encuentro la formación presentará su primer trabajo discográfico, un CD que estará a la venta en el Principal por diez euros, para todos aquellos a los que el directo les despierte ganas de más. En este lanzamiento podrán escuchar once temas en los que los estradenses dan su punto musical a textos atemporales de autores de la literatura gallega, muchos vinculados a A Estrada como son Cabada Vázquez, Losada Diéguez, García Barros, Marcial Valladares, Rosalía de Castro y Curros Enríquez.

Este proyecto, en el que se junta el talento de Luz Azurmendi a la voz, Rubén Abel a la guitarra, Juán Núñez compositor y arreglista, David Dapena a la batería, Manuel Castedo al bajo y Henry Villalobos al piano se hizo público recientemente, pero eso no quiere decir que no haya un largo intervalo de tiempo detrás, así como una intensa preparación. De este modo, el primer título en estar disponible fue “Brasil” a finales del pasado mes, una declaración de intenciones en la que destaca la fuerza del poema de Cantares gallegos de Rosalía de Castro, que versa “si o mar tivera varandas, fórate ver ao Brasil, máis o mar non ten varandas, amor meu, por donde hei de ir?”. Y es que Varandas es precisamente el nombre de este primer disco.

Si bien el próximo viernes 21 es el debut de esta nueva aventura, esta no es la primera vez que los integrantes de la agrupación trabajaban juntos musicalmente. En concreto, Azurmendi, Castelo y Núñez cuentan con otra banda, Bichos Band, que se mantiene activa y cuenta con un amplio repertorio de versiones de temas más internacionales. Además de integrar el Obradoiro de Músical Moderna de Barruso, y los años de trayectoria con la leyenda que da nombre a dicha escuela. En definitiva, la relación de este equipo viene de atrás, lo que seguramente contribuya a crear el ambiente adecuado para producir piezas tan cuidadas como los recogidos en Varandas.

Por otra parte, los demás figurantes fueron incorporándose a medida que el proyecto iba cogiendo forma, como anotaba Castelo en la presentación del cartel para la actuación de la próxima semana.

Desde el Concello, el concejal de cultura, Juan Constenla, anima a los estradenses a que se acerquen al Principal para disfrutar de esta actuación musical, que sin duda no dejará a nadie indiferente.

Asimismo, aunque de momento este álbum sólo está disponible en formato CD para la venta física, los integrantes no descartan lanzar algunos vinilos si tiene buena acogida.

Así pues, el abanico musical en A Estrada se abre para dar espacio a una novedosa propuesta de Jazz en gallego con textos que, no importa cuando se revisiten, siempre son aplicables. Textos de autores mayoritariamente del Rexurdimento, que ahora cuentan con una nueva forma moldeada a través de los instrumentos de estos artistas.