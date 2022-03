El grupo de gobierno de Vila de Cruces anuncia el desbroce de pistas que en algún caso llevaban “décadas sin ningún tipo de acondicionamiento”. El alcalde, Luis Taboada, acusa a la oposición de rechazar la compra de maquinaria más moderna para optimizar las actuaciones y no depender de alquileres. “La maleza que cubría las pistas no dejaba ver la realidad de las mismas, una realidad que no es otra que algunas estaban prácticamente intransitables”, afirma el mandatario. Asegura que se mantendrá firme en su compromiso de, una vez desbrozadas, comenzar las reparaciones en el firme para que las pistas puedan estar de nuevo transitables.