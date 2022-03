El casco urbano de A Estrada presenciaba ayer a mediodía la entrada de un turismo a la Calvo Sotelo, que en la actualidad se encuentra vallada por causa de las obras de humanización. El vehículo accedió a la zona restringida por la parte inferior de la vía, donde se encuentra el desvío que lleva a la Praza da Feira, también cortada por trabajos de peatonalización. Los viandantes exclamaban atónitos direcciones al conductor para que diese vuelta atrás, lo cuál hizo finalmente.

La Policía Local todavía está investigando para descubrir la identidad del vecino al volante, así como las circunstancias en las que se produjo la desafortunada confusión. En caso de dar con el responsable, lo más probable es que este se enfrente a una sanción de tipo económico.

Accidente en Ouzande

La de ayer fue una jornada ocupada para los agentes de la Local, que además de investigar el acontecimiento mencionado anteriormente también tuvieron que acudir a la carretera que lleva del casco urbano a Ouzande para asistir en un accidente producido a cause de la colisión entre un ciclomotor y una bicicleta.

Según hacían llegar, el conductor de la moto atropelló al ciclista, desencadenando en una aparatosa caída de ambos, que finalmente resultaron heridos.

Al escenario también acudieron unidades del 061 para atender y desplazar a los afectados a los centros sanitarios pertinentes. En el caso del ciclista, gracias a la levedad de sus heridas, no fue necesario movilizarlo hasta el Hospital Clínico de Santiago, una suerte con la que no corrió el motorista. No obstante, la Local confirmaba que a priori ambos se encontraban bien.