El quinto día de la huelga de transporte se deja notar no solo en las explotaciones ganaderas y en los lineales de los supermercados. La restauración acusa desde el primer día la falta de pescado fresco, debido al parón de las lonjas, pero también de carne y vinos o cervezas. El paro, además, también ha frenado en seco el envío por paquetería de determinados menús, como los cocidos que distribuye el restaurante Cabanas, de Lalín. Su sumiller, Carlota Iglesias, explica que había decenas de pedidos para celebrar el Día del Padre, hoy, “y muchos han sido cancelados, aunque otros clientes decidieron recibirlos más adelante”. Así las cosas, al proveerse de productores cercanos, el cocido en este y otros restaurantes lalinenses sí está asegurado.

Riesgo de cierre

Pero no los postres. “Dependemos de la materia prima, así que si empieza a faltarnos maizena o harina, o leche” la repostería puede verse muy afectada, como indica José Antonio González, de Casa Currás. Este veterano restaurador indica que “si el paro del transporte dura 15 días más, igual hay que cerrar”. La orientación de cada restaurante también determina que se vea más o menos afectado por la huelga de transportistas. Desde Silleda el director del Restaurante Nós, Francisco Formoso, explica que será a partir de las próximas semanas cuando comience la temporada de eventos, con lo que ahí la situación sí podría agravarse.

Desde el Mesón A Roda, en Rodeiro, Manuel Salgado apunta que “voy consiguiendo materia prima en Lalín o Agolada, pero también es verdad que algún proveedor ya me llamó para recomendarme que me arreglase con lo que me había suministrado ya”.

Grave es la situación que atraviesan las explotaciones ganaderas, con el pienso al límite y los depósitos de leche llenos. El jueves algunas industrias como Lactalis y Pascual decidieron dejar de recoger, ya que carecían de los productos para transformar el producto. Ayer, sin embargo, sí pudieron pasar los camiones por las granjas, tal y como indican tanto el presidente de Cobideza, Román Santalla, como el de O Rodo, José Luis Camiñas. Por su parte, las distribuidoras de pienso pudieron hacer un reparto, pero muy inferior al de condiciones habituales. Desde la ADS de Porcino de Silleda su presidente, Pablo Meijomín, recuerda que desde el pasado domingo no salen cebos para su sacrificio, y que los mataderos están negociando para poder empezar a funcionar de nuevo a partir de mañana. Santalla y Camiñas indican que no fue preciso que las granjas tirasen leche.

Denuncia

Por otra parte, una de las personas que integran un piquete en Lalín fue identificado por presuntamente amenazar con una navaja a un transportista. Desde el piquete insisten en que ninguno de sus integrantes porta ningún tipo de arma, y explican que el transportista sacó del camión una barra de cambiar las ruedas, y ellos, sin tocarle, le pidieron que se subiese al camión. Ponen en entredicho que pudiese llegar a Compostela con las ruedas pinchadas. En la rotonda de acceso al Carrefour, el piquete que lleva días allí apostado colocó ayer una pancarta, una pala y un camión para reivindicar mejoras que puedan ayudarles a capear la escalad de precios de sus insumos.

8.000 euros de gastos al mes solo en gasóleo

Desde Navidades, los costes que tiene que asumir un transportista se han disparado de tal manera que un camionero autónomo de la zona, que prefiere quedar en el anonimato para no perder clientes, está valorando cambiar de profesión. “Mi cabeza tractora cuesta 140.000 euros, cuando antaño podía valer 115.000. Súmale un remolque, que pasó de valer 27.000 euros a 34.000, eso sin sumarle complementos como la rotulación o el poder levantar el techo”. La inversión es grande, muy grande, pero encima tiene fecha de caducidad. Porque la obsolescencia programada también afecta a los camiones, no sólo a los teléfonos móviles o a la lavadora. “Un camión puede durarte cinco años, seis como mucho, y a partir de ahí o pagas taller o las letras de otro camión”. Normalmente, circulan 140.000 kilómetros al año, y a partir de los 700.000 (que se hacen en esos cinco años), toca taller, con frioleras como 10.000 euros de mantenimiento. Para que los conductores de coches nos hagamos una idea: cambiarle el aceite al camión ya cuesta 1.500.

"El mantenimiento del vehículo puede costar 10.000 euros"

Y súmenle a todo esto el gasto en gasóleo, el protagonista de la huelga: si antes de Navidades llenar el depósito costaba 5.200 euros al mes, ahora puede llegar a los 8.000. Con esos gastos, los transportistas tienen que recortar en cuestiones como dormir en hotel cuando están fuera, y aún así son 700 euros al mes en comidas. Y dormir en el camión supone, muchas veces, pasar miedo “por si te roban el gasóleo, o si entran en la cabina y te roba a ti mientras duermes”. Está claro que sí hay motivos para esta huelga.