Los socialistas lalinenses advierten al concejal de Deportes, Avelino Souto, que no tolerarán sus mentiras con las que trata de desacreditar las acusaciones por la falta de medidas de seguridad en la Carreira do Cocido del pasado fin de semana. El responsable de Sanidade del PSOE, José Manuel Mato, conmina al miembro del grupo de gobierno a desmentir que la ambulancia no llegó hasta las 12.20 horas a las inmediaciones de la Praza de Galicia, cuando debía haberlo hecho antes de las 11.00 con motivo de la primera salida de la competición. Asegura Mato que se vulneró la ley que obliga a la organización a contar con una ambulancia y un médico antes del arranque de la prueba.

El representante socialista exime de responsabilidades al Club Atletismo Deza e insiste en cargar contra Souto por dos cuestiones: primero por olvidarse de contratar la ambulancia obligatoria para la carrera y por otro lado, negar la evidencia cuando el PSOE lo hizo público. Es más, indica que otros ediles del grupo de gobierno, al percatarse de que no había vehículo de transporte sanitario obligatorio, trataron de negociar sin éxito la presencia de uno pero no fue posible que llegase hasta que había transcurrido casi una hora y media del comienzo de la salida de los primeros participantes. Por último, dice que la médico presente tuvo que atender a una persona en un camión de la carrera.