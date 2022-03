O artista multidisciplinar José Antonio Fondevila participará en dúas exposicións nas próximas semanas. Por unha banda, estará presente con dúas creacións no VII Salón de Arte Abstracto, que organiza a Asociación Española de Pintores y Escultores. As pezas escollidas son Espacio fragmentado e Nebulosa de neuronas. A exposición deste sétimo salón terá lugar nas salas Juana Francés e Pablo Serrano, no distrito madrileño de Tetuán. Por outra banda, o creador silledense foi seleccionado na modalidade de escultura para o XXXII Certamen Ciudad de Álora, en Málaga. Hai un premio de 6.000 euros, mentres que na categoría de pintura repartiranse un premio de 6.000 euros, e outros dous, de 3.500 euros cada un.