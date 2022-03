O Pazo de San Roque, en Santiago de Compostela, acollía onte ás 19.30 horas a presentación do libroOnd’o sol facheaba ô amañecer. Vida e obra da Cantora da Ulla, Avelina Valladares Núñez, de autoría de Xosé Luna e publicado por Edicións Fervenza.

En dito acto, o autor estivo acompañado polas mestras Noni Araújo, Begoña Porto e Charo Golmar, así como do alcalde do Concello de A Estrada, José López, e o secretario xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, Valentín García. Así mesmo, contouse co acompañamento musical da Coral Polifónica de Berres e Maoele de Felisa.

Nesta obra, Luna mergúllase na vida e obra de Avelina Valladares, escritora estradense do século XIX e afincada en Vilancosta, Berres. Co obxectivo de devolverlle a visibilidade que esta figura merece.