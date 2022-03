En teoría, el suministro a explotaciones ganaderas y empresas sanitarias quedaba exento de la huelga de transporte que comenzó este lunes. Pero en la práctica, las granjas están en jaque, porque las fábricas que les surten de pienso no pueden producir como en condiciones normales, ya que los piquetes no les permiten cargar cereales en los puertos de Vilagarcía, Marín y A Coruña en bañeras, sino en cisternas, con una capacidad bastante más reducida. Tampoco puede entrar el cereal procedente de Castilla y León.

Las explotaciones de leche pueden sortear, más o menos, esta falta de alimento, tirando de forraje o de pastos. Y será a costa de bajar de forma inmediata la producción de leche de cada vaca. Pero las porcinas y las avícolas no tienen alternativa a esta falta de pienso: cerdos y pollos necesitan comer a diario la misma cantidad. Si pasan 24 horas sin su alimento, se estresarán y acabarán comiéndose entre ellos. Y si la estampa que les describo es aterradora, imagínense qué puede ocurrir si la huelga tampoco permite la retirada de animales muertos.

Cuello de botella en los mataderos

El sector clama por unos servicios mínimos que funcionen como tales y que entiendan que las granjas e industrias agroalimentarias funcionan en cadena. El presidente de la ADS de porcino de Silleda, Pablo Meijomín, explica que hay un cuello de botella en los mataderos, al no poder despachar todas las piezas sacrificadas, y esto frena la salida de los animales cebados de las granjas. Y en muchas de Silleda, no hay pienso para alimentar a estos animales que deberían estar fuera. “En la ADS tenemos 350 granjas, y en torno a un centenar solo tienen pienso para hoy”, por ayer jueves, indica.

Sin poder sacar animales

Las explotaciones ganaderas pueden tener, como mucho, stock para un día. En circunstancias normales, a una granja de cerdos el pienso le llega para una semana, pero si ceba adultos, cubre solo tres días. Ayer Nudesa ya no pudo despachar pienso entre sus explotaciones, y el miércoles sus camiones pudieron entrar a cargar en el puerto de Marín, pero escoltados. No puede distribuir pienso, pero es que tampoco estas granjas pueden ir sacando tandas de cebados para dejar espacio para los lechones. Ofelia Rey lo explica muy claro, sobre lo que está ocurriendo en su explotación de Piñeiro: “Todas las semanas salen animales, porque nacen lechones todas las semanas. Y esta semana no pudimos cargar ningún animal. No puedo aguantar una semana más, ni puedo bajarles la ración”.

"Llevo 30 años trabajando en esto, y hoy siento miedo"

Lo habitual es que entre la misma cantidad de animales que salen. “No puedo, por ejemplo, meter 80 animales para cebar donde solo caben 40”, por cuestiones de bienestar animal. Y recordemos: la huelga sigue, pero las inspecciones a granjas también. Lo único bueno para el sector, quizá, es que la escasez de carne en los lineales de los supermercados va a subir su precio. Pero este beneficio, como de costumbre, no va a repercutir en el productor. Impresiona escuchar a Ofelia Rey cuando dice “llevo 30 años trabajando en esto, y hoy siento miedo. Es triste ver cómo acabas el pienso de un silo y esperas, sin saber si vendrá o no, que llegue un camión”. El mismo problema de espacio lo tienen las granjas de conejos: si no salen los cebos, no se dispone de jaulas para que las madres puedan parir el siguiente lote. Los conejos no son caníbales, pero corren un severo riesgo de morir de hambre si no se les facilita pienso ya.

Comida y espacio son dos pilares del bienestar animal. Y calefacción. Rey lleva diez días esperando a que llegue un camión de León con pellets, para garantizar calor para los lechones. “En último caso, puedo pedir gasóleo”, que lleva semanas a un precio prohibitivo.

Pienso en furgonetas

Días atrás el presidente de la cooperativa O Rodo, José Luis Camiñas, enumeraba el alza de los insumos, cuando hablábamos del impacto de la guerra de Ucrania en el sector primario. Ayer volvía a recordar que los fertilizantes se habían multiplicado por 3 no a raíz de la invasión rusa, sino desde hace un año, y que el gasóleo y la luz costaban ya el doble. La huelga de transporte “es otro golpe para el sector lácteo gallego”, porque los ganaderos, ni en el mejor de los escenarios, van a cobrar a corto plazo el doble de lo que perciben por la leche. “Es un golpe mortal”.

Los fabricantes de pienso tendrán que variar la fórmula según los componentes que puedan traer de los puertos y de Castilla y León. Pero es que las industrias lácteas carecen de los ingredientes para la transformación, así que algunas cesaron ya con la recogida. Es el caso de Lactalis y Pascual. “El resto va recogiendo como puede”, apunta el presidente de Cobideza, Román Santalla, que además reprocha que en lugar de servicios mínimos, “hay amenazas a transportistas, que ya no salen porque tienen miedo”, hasta el punto de que en algunos casos, ante la falta de suministro de pienso, hubo que ir a buscarlo en furgonetas. Y de nuevo volvemos a la comparativa: la leche se vende a 35 céntimos el litro y el pienso se coloca ya en los 55 por kilo.

Cobideza intenta servir a sus socios como puede, mientras Xuncoga ya está ya está racionando el alimento, enviando menos kilos y atendiendo las emergencias más grandes. Camiñas es contundente “para los animales, bienestar significa tener la barriga llena. Necesitamos cereal, porque no nace en las fábricas”. Y es un cereal, recordemos, que se ha encarecido desde que estalló la guerra en Ucrania, el granero de Europa.

"Las granjas pueden almacenar leche, como mucho, durante dos días. Al tercero hay que tirarlo"

Decíamos que las explotaciones lecheras pueden echar mano del forraje o de pastos en fincas. Pero el verdadero problema está en el almacenamiento de leche. Algún ganadero de O Rodo vende a Lactalis, así que ya tuvo que tirar leche ante el cese de la recogida. Otras explotaciones de la cooperativa rodeirense tienen contratos con Reny Picot y Larsa, pero ello no significa que en cualquier momento también interrumpan la recogida, al no poder despachar a los lineales. Camiñas explica que, como mucho, las explotaciones pueden almacenar leche durante dos días. Al tercero hay que tirarlo. Y esto es peor que tener pérdidas: es como si esa explotación no hubiese producido. Y día tras día, a lo mejor, hay que hacer frente a 800 euros diarios de gasto, como ocurre en la granja del propio Camiñas.

“Esto no es como cerrar un turno de Citroën”, aduce el presidente de O Rodo. Y tiene razón: en esta huelga se están poniendo en peligro miles de animales destinados a consumo humano, y a las granjas que los sustentan, que llevan décadas en crisis. Y que, por cierto, fornecen de trabajo al sector del transporte. “Si nosotros cerramos, el transporte va a cerrar el día anterior”, vaticina Camiñas. Igual que Santalla, que Ofelia Rey, que Pablo Meijomín y que las explotaciones ganaderas de las comarcas, implora unos servicios mínimos que permitan su continuidad. Se solidarizan con las demandas del transporte, pero también recuerdan que “cuando nosotros nos manifestamos en Santiago por mejoras en nuestros precios, no obligamos a los hosteleros a tirar con su comida, por ejemplo”, concluye Camiñas.

Sabotaje de un camión

Servicios mínimos que, por ejemplo, se empezaron a negociar con el gigante ourensano Coren, que incluso se ofreció a mediar entre la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías, la convocante del paro, y el gobierno. Desde Silleda, Pablo Meijomín contactó con el director xeral de Gandería, José Balseiros, “que se muestra muy preocupado por la situación” pero apunta que es al ministerio a quien le corresponde negociar un paro que, por otra parte, no cuenta con el apoyo de todo el sector.

Y aunque no tiene la intensidad de otros puntos como los puertos, la A-6 o el polígono lucense de O Ceao, en las comarcas sí se han producido algunos incidentes entre piquetes y transportistas que siguen trabajando. Por la mañana, cortaban los manguitos del filtro de aire y pinchaban tres ruedas de un camión en la N-525, a la altura de Maxideza. El transporte quedó parado, ocupando un carril, por lo que fue preciso regular el tráfico. Hubo también amenazas contra Nudesa, alertándoles de la ‘posibilidad’ de entrar en su recinto.

Como estaba previsto, en Deza los piquetes intentaron cortar el suministro a supermercados e hipermercados de centros comerciales. Apostado en la rotonda del Carrefour, pararon a varios camiones que surten a Gadis o Froiz. Y las consecuencias se hicieron notar: en algunas estanterías de los supermercados falta fruta, y la pescadería ha optado por cerrar, directamente, dado el tremendo control sobre las lonjas, que impide la salida de ningún material.

Para Román Santalla es evidente que lo que busca esta huelga “es dar una imagen de desabastecimiento”. Las patronales de hipermercados hacían ayer una llamada a la tranquilidad ante la situación. No es la primera: días atrás cundió el pánico entre los consumidores ante el temor a la falta de aceite de girasol por, otra vez, la guerra de Ucrania.

Comienzan los despidos

En A Estrada, sin embargo, las carnicerías sí recibieron producto, al igual que los bares. Los estancos de la capital de Tabeirós, por su parte, tienen previsto desplazarse a Pontevedra si la semana que viene siguen bajo mínimos, pero el problema es que la mercancía tiene que llegar de Madrid. Sí había piquetes en el polígono industrial de Toedo.

Todos entienden la mala situación del sector del transporte, pero piden otra forma de gestionar los servicios mínimos. Porque las propias empresas transportistas notan ya los efectos de la escalada de los combustibles: en alguna firma con 40 trabajadores ya han tenido que prescindir ayer de 3, y es posible que continúe el goteo de despidos. Desde la CIG, su delegado de la sección de Transportes, Xabier Aboi, apunta que sí son conocedores de rumores sobre despidos, “y de que en alguna empresa pueden ampliar ERE o ERTE”. Añade que algunas firmas con transportes a países europeos como Holanda “lo están pasando muy mal” por el encarecimiento del gasóleo.