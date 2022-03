“Avelina Valladares foi pioneira na escrita con perspectiva de xénero”

Hoxe celébrase ten lugar no Recreo Cultural de A Estrada unha ponencia a cargo da xornalista estradense Laura Filloy sobre a figura da autora Avelina Valladares.

–Como xurdiu a idea de facer un artigo entorno á figura de Avelina Valladares?

–Pois propuxéronme participar na Miscelánea e estiven a barallar varias ideas e un día atopei pola rede un documental sobre Avelina Valladares, creo recordar que de Nós TV. E percateime de que eu non sabía nada dela máis alá de que era a irmá de Marcial Valladares e de que daba nome a un premio de poesía organizado polo Concello. Entón pareceume moi triste que sendo eu estradense, non soubese nada da súa figura. Seguín investigando e descubrín que non había nada escrito sobre ela na Miscelánea, sendo esta unha revista con máis de vinte anos de traxectoria, con numerosos artigos sobre a historia da vila e, incluso, sobre o irmán de Avelina, Marcial, ou sobre a familia Valladares. Foi daquela cando pensei que era o momento perfecto, dado que eu tiña a oportunidade de facelo, para escribir sobre ela.

–Fáleme do proceso de documentación, había materiais accesibles sobre este persoeiro estradense?

–Non había moita información, eu apoieime moito no que escribiu Xosé Luna, que é o seu biógrafo, e que realmente é das poucas persoas que ten algo escrito sobre ela. Ademais ten un libro que se reeditou este ano, Ond’o sol facheaba ô amañecer, onde fai unha recompilación de todos os seus textos. Tamén foi de gran utilidade un libro publicado por Carlos Ferreirós onde se recollía toda a historia da familia Valladares, da que el mesmo descende. Aparte, outra cousa que descubrín e me chamou a atención é que non existen retratos nin fotografías desta escritora, de aí o título, Avelina Valladares a muller sen rostro, entón iso tamén complica que a figura perdure no tempo.

–No seu ensaio recolle unha cita de Manuel Castro López na que di que a humildade e a falta de ambición nos escritos da autora era precisamente o que lles daba máis valor. Está vostede de acordo con esta apreciación?

–Eu non estou moi de acordo con todas as cousas que os seus contemporáneos dicían de Avelina, pero evidentemente, a estas cuestións só ela nos podería responder. De todos xeitos, o tema da modestia no seu caso penso que si é certo, de feito hai unha cita da propia escritora onde tacha os seus textos son farrapos, polo tanto diría que si era unha persoa que non consideraba que os seus escritos tiveran valor, e que practicaba esta disciplina pasatempo, como facían o resto das súas coetaneas letradas. Agora, outra cousa é, tendo en conta a educación que recibían a poboación feminina, se esa modestia realmente era algo intrínseco do seu carácter ou se era algo adquirido. É dicir, ti es modesta ou ensínanche a ser modesta. Ao fin e ao cabo ser muller no século XIX era o que era.

– Fáleme un pouco sobre o poema Os qu’emigran. Por que pensa que é unha das súas pezas máis relevantes?

–Foi un dos que máis me chamou a atención, aínda que tamén é importante Un diálogo entre un peregrino e un labrego que combina castelán, a través do peregrino, e galego a través do labrego. Unha peza na que se introduce xa unha conciencia diglósica, que non deixa de ser chamativo vindo dunha muller de clase social alta educada en castelán. Pero volvendo a Os qu’emigran, a min chamoume a atención basicamente pola comparativa que eu fago con Rosalía de Castro, ambas tratan a emigración non só dende a perspectiva masculina, é dicir, dende os que marchan, senón tamén dende a perspectiva das mulleres, é dicir, dende as que quedan. Incorporan esa perspectiva de xénero que tanto demandamos nestes días. En este aspecto, foron pioneiras.

A cultura é riqueza, hai que apostar por ela

– Vostede pon o foco na faceta de Avelina como posiblemente a primeira muller en publicar artigos de opinión en prensa escrita. De que xeito inflúe esta cuestión na reivindicación da súa figura?

–Digamos que o feito de que escribise opinión en prensa escrita contradí un pouco esa imaxe de muller lánguida e modesta que se ten dela, e das mulleres do XIX en xeral. Avelina expresouse libremente nun medio público, un espazo que ademais estaba reservado para os homes. Neste aspecto, paréceme especialmente relevante o escrito Ochavo milagroso, que fai unha crítica mordaz ás supersticións. É dicir, que aínda por encima o que fai é combater as pseudociencias e o descoñecemento. Moitas veces relegouse ás mulleres literatas á poesía quizais por esa visión relativamente imposta de que somos máis sentimentais, porén as mulleres somos moito máis que iso, algo do que Avelina Valladares foi un claro exemplo. Baixo o meu punto de vista, non deberíamos reivindicala en base á súa faceta de poeta sentimental, senón como referente.

–Por último, o seu foi un esforzo por devolver a luz a unha muller entre as sombras, unha muller sen rostro. Mais, que outras cousas se poderían facer neste ámbito?

–Vexamos, ademais do premio de poesía ao que da nome, que foi iniciativa de Luna e Araújo e tivo un papel fundamental para darlle visibilidade, temos que apoiarnos en concellos que si apostan polas súas figuras e pola súa cultura. Pensemos en Rosalía de Castro ou Castelao, que están máis explotados culturalmente. A cultura é riqueza e por iso debemos investir nela. Non estou falando de accións como roteiros culturais, que xa se teñen feito, ou monumentos na Rúa da Cultura, nin de murais na Casa das Letras. Senón de dar a coñecer estas figuras dende que somos pequenos, levandoas aos colexios a través de actividades ou unidades didácticas. Non só pequenas accións, senón iniciativas transversais que consigan afianzar a figura de Avelina Valladares na cultura local. Fíxose algo, pero queda moito por facer.