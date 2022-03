33 surtidores con capacidad para transformar el entorno

Abraham Castro Neira (Silleda, 1986) es arquitecto, licenciado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña. Además, es técnico superior de Urbanismo por la EGAP y músico graduado profesional con especialidad en violoncello. Actualmente, y desde el año 2017, es arquitecto asesor urbanista del Concello de O Irixo y compagina el ejercicio de la arquitectura con la continuación de estudios en diversas disciplinas. Castro compagina la elaboración de proyectos tanto para el sector privado como para las administraciones públicas, así como la participación en diferentes sectores multidisciplinares.

Castro es el autor de dos obras, una catalogada, y otra seleccionada para el VIII Festival Arquia/Próxima 2022 que se celebrará el 20 y 21 de octubre en Valencia. “A mi me invitaron a participar. Es algo que está dedicado a arquitectos jóvenes en sus primeros diez años de trayectoria para dar a conocer su trabajo. Se presentan obras inéditas, no premiadas y no reconocidas previamente, y lo que hacen es una especie de festival con catálogo incluido. Se presentaron casi un millar de obras y acabaron escogiendo a 24 autores”, explica el arquitecto silledense. Añade que “a mi me catalogaron dos obras: un diseño industrial de un taburete y la fuente de la Avenida do Parque, que también está seleccionada para una segunda fase en la que se accede a una serie de premios beca”.

La participación de Castro en este certamen fue casi por casualidad, tal y como indica el propio arquitecto: “Yo aterrizo aquí porque hay un comisario de la zona norte, que es de Navarra, que conoce mi obra y me llama. Me dijo que tenía que participar porque me iba a presentar entre la gente de norte de España y así fue como es que entro en el festival”. Lo cierto es que este joven arquitecto trasdezano ya está acostumbrado a recibir galardones en tan poco tiempo ejerciendo su profesión. Cabe recordar que tiene en su haber “cinco o seis premios conseguidos pero todos de chiripa”, señala en broma. Las obras premiadas son la archiconocida cubierta del campo de fútbol de A Gandareira, en A Bandeira, y una zona recreativa en el municipio de O Irixo, a las que se podría unir ahora esta fuente del casco urbano de Trasdeza. De todas formas, el autor del proyecto considera que “por mi edad me parece que no soy el más adecuado para recibir una beca porque ya llevo un tiempo trabajando en esta profesión”.

Obradoiro de empleo

La fuente silledense que opta a los premios que se darán a conocer en la capital del Turia es un sencillo y elegante homenaje a las 33 parroquias del término municipal y surge de los obradoiros de empleo de 2016 “con gente desempleada, que era lo importante”, recuerda su autor. Abraham Castro subraya que “había que buscar algo sencillo que fuera para gente que eran aprendices de sus oficios. En su momento, aunque yo fui el responsable, participaron también Martín Pereiras y Natalia Campos”.

Por otro lado, en el concepto del elemento urbanístico también tuvo un peso importante su carácter lúdico porque “la idea era que también fuese un proyecto muy jugable por los niños para que se pudieran divertir en medio de la fuente. Que fuera algo divertido más que nada”, algo que sobre todo en la época estival se ve reflejado con la presencia de numerosos pequeños disfrutando de los surtidores.

Abraham Castro también reconoce que “honestamente, de todas las obras presentadas tampoco sé la razón de porqué eligieron esta en concreto”. Son 33 piedras, una por cada parroquia. El tamaño de cada piedra, más o menos, corresponde a la extensión y población de la parroquia. Y en conjunto, todas dibujan el mapa de Silleda, tal y como recalca su creador.

La respuesta innovadora y comprometida a las condiciones en las que se inserta tanto social, como medioambiental o territorial cada obra seleccionada es uno de los denominadores comunes que determinarán el fallo definitivo del jurado de los Arquia/Próxima 2022.