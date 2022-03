La Concellería de Medio Ambiente de Silleda reactiva y amplía el servicio de recogida de aceites domésticos. La empresa Green Ambiental será la encargada de esta dotación, que se mejora con el nuevo contrato. Hoy jueves, tras la retirada de los antiguos contenedores, comenzarán a instalarse los nuevos. Habrá, en total, 18 puntos de recogida. En el casco urbano de Silleda estarán dos unidades en la rúa María Colmeiro, otras dos en la Avenida do Parques, además de en a rúa Venezuela, Barrio do Campo, Estación, República Arxentina, Condes do Deza y Ronda de Outeiro. En A Bandeira estarán dos en la rúa cereal y uno en la Rúa da Feira. En Laro se ubica en la rotonda de Freixeiro, en Cira, en el campo de la fiesta, y en Escuadro, junto al centro social.