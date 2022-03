Cuando remate marzo, lo único que le faltará al polígono industrial de Álceme, en Rodeiro, será el suministro energético por parte de Fenosa. El parque, cuya ampliación fue promovida por Cogal, ya cumplió con otras cuestiones como la urbanización, los accesos y el suministro eléctrico de baja y media tensión, que será cedido a la eléctrica. Dispone también de depuradora o canalización de pluviales. Para ese entronque que debe ejecutar Fenosa, la junta de compensación ya ingresó en 2019 los 40.000 euros necesario. “Nosotros ya hemos ejecutado todo, y se lo comunicamos a Fenosa desde hace tiempo”, explica el gerente de Cogal, Juan Castro.

El Concello tiene cuatro parcelas

La junta de compensación, responsable de este polígono mientras no pase a titularidad municipal (desaparecerá cuando sea cedido al Concello), echa en falta un interlocutor de la eléctrica para avanzar en ese trámite pendiente. La única comunicación que existe es por internet, desde donde se le facilitan los documentos que solicita la eléctrica.

En esa junta de compensación están Cogal, cuatro propietarios de terrenos y el propio Concello, que dispone en este parque de 4 parcelas. Ninguno de ellos podrá construir mientras el polígono no disponga de todos los servicios.

O peor aún, también corre riesgo la expedición de licencias. En el caso de Cogal, se estima que las obras de construcción de la nueva nave así como de la planta de biogás (tendrá que estar lista antes de octubre) rematen en los próximos meses. Cogal precisaría licencia de actividad para la nueva planta, así como para el centro de biogás "e igual no la tenemos si Fenosa no resuelve esto”. Ya por el hecho de que el polígono no sea municipal, Cogal tuvo que avalar esta ampliación de nave, y considera que en un plazo de dos ó tres meses Cogal estaría en disposición de emplear esta nueva nave.

Proyecto modificado

Así las cosas, una urbanización que costó dos millones de euros y que puede convertir al parque en un pulmón empresarial para el municipio está paralizada por un único trámite. Y lleva así casi tres años. Y no debemos olvidar que los pasos para disponer de suelo industrial en Álceme comenzaron en 2011 con la tramitación de documento de inicio. El proyecto contemplaba actuar sobre una superficie de 6,8 hectáreas, de las que el 57% estaban ya en manos de Cogal. En 2014 quedó aprobada la junta de compensación y en 2018, un nuevo plan de urbanización para este polígono, en vista de las dificultades para conseguir tres parcela que facilitaban el acceso a la PO-533, la carretera que comunica Lalín con Rodeiro y Chantada.

Con la ampliación de la nave, Cogal optimiza su sistema de producción, mientras que la planta de biogás obedece a la entrada de Cogal Renovables en el concurso eólico que en su momento le permitió una potencia de 30 MW en A Cañiza y Arbo, y debía invertir parte de esos beneficios.

Cogal, más cerca de la autonomía energética

En los últimos 10 años Cogal veía limitada su producción debido al espacio y las instalaciones. Así que en 2020 tramitó la reestructuración del matadero de conejos, cuyas obras comenzaron a principios de año, de la mano de Megodeza. La intervención reestructurará los locales existentes e introducirá nuevo equipamiento, amén de construir una marquesina para una nueva zona de aparcamiento. Pero también prevé ampliar la central sola fotovoltaica. Ahora mismo, sus placas solares producen 180 kV, pero la idea es llegar a los 400. La autorización ambiental integrada, de julio de 2020, indica que el proyecto contará con 1.015 paneles fotovoltaicos, distribuidos entre la cubierta de ese nuevo aparcamiento de coches y la de la ampliación de la nave del matadero y de la sala de despiece. La intención es que Cogal sea cada vez más autosuficiente a la hora de emplear energía. Y aquí también entra la planta de biogás.

El proyecto, esbozado hace años, tampoco pudo salir adelante hasta ahora por el plan parcial que permitía la ampliación de suelo industrial. La semana pasada el Concello de Rodeiro expidió la licencia municipal para construir esta instalación de valorización de productos para la obtención de energía. Los subproductos animales (pieles, vísceras y otros) no destinados a consumo humano que se generen en el matadero de Cogal se someterán a una digestión anaerobia porque, en este proceso, se obtendrá una corriente de biogás, que se destinará al abastecimiento térmico de las calderas del proceso industrial de la empresa. La inversión en esta planta de biogás supera los 634.000 euros, y años atrás también se veía como una alternativa para tratar no solo los residuos de la actividad de matadero, sino también los purines de sus granjas y de otras explotaciones ganaderas.