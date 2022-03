La huelga que no hace “stop”

Es el caso de Nudesa, fabricante de pienso para ganado afincada en Silleda, que ayer enviaba un convoy escoltado conformado por 26 camiones al puerto de Marín. La razón de recurrir a las fuerzas del Estado, según apuntan desde Nudesa, fue evitar problemas con piquetes, que ya se habían producido en la jornada del martes. Lo mismo aconteció con un camión de mercancía alimenticia dirigido al Carrefour de Lalín durante la mañana, detenido inicialmente por los piquetes pero que, finalmente, pudo descargar gracias a la intervención de Tráfico, bajo órdenes de la delegación de Pontevedra.

En este aspecto, José Manuel Diéguez, uno de los huelguistas que todos los días acude a las vías de tránsito para detener vehículos de transporte, asegura que pese a sus esfuerzos es habitual que grandes superficies consigan el apoyo de fuerzas del orden para dejar pasar a sus camiones, lo que repercute negativamente en los negocios pequeños que no cuentan con ese respaldo, así como en su propia labor de protesta, “no queremos que haya desabastecimiento, ni lo va a haber, pero sí buscamos ejercer cierta presión para conseguir más impacto”, asegura Diéguez, que opina que “no pasa nada por ver un par de estantes vacíos en el Carrefour”.

Los piquetes tienen la obligación de no impedir la circulación a transportes de bienes de primera necesidad, como son los alimentos o material sanitario. Concretamente, deberían excluirse de estas barreras a aquellos vehículos que contengan derivados animales, como pescados o carnes. No obstante, varias pescaderías alertaron de obstaculizaciones en la entrada y salida de las lonjas, mientras las carnicerías ponen sus barbas a remojar atentos a las llegadas de los camiones provenientes de mataderos.

Salidas de madrugada

Diéguez apunta que progresivamente la presencia de grandes trailers por carretera o autopista ha ido descendiendo, observando una clara diferencia respecto al lunes, primer día de la huelga. Por lo que, según sus declaraciones, lo que más abunda ahora son pequeños camiones y furgonetas, a los que también están deteniendo. Añade que los servicios de mensajería, como Seur o MRW “son más escurridizos, se meten por pistas o por carreteras rurales por lo que nos es más difícil pararlos”.

Por otra parte, a pesar de conseguir un creciente apoyo del gremio en las primeras jornadas, y de contar que esta vaya a ser la tendencia en las que quedan por venir, el gran reto de los piquetes sigue siendo aquellas empresas, sobre todo grandes pero también medianas y pequeñas, que continúan con su actividad. En particular, Diéguez habla de entidades de la zona de Lalín que sacan sus camiones de madrugada para evitar encontrarse con las brigadas de huelguistas. Para él, es difícil de comprender la falta de colaboración cuando la situación que denuncian atañe y afecta a todos por igual.

Pescaderías en un parón casi forzoso

Todo apunta a que el siguiente sector en unirse a este parón indefinido será el de los barcos pesqueros. Varias pescaderías de Lalín, como Pescadeza, o A Estrada, como Pinche y Pescados Carbia, cuentan con tener que echar el cierre a sus negocios ante la falta de pescado en las lonjas. La situación conllevaría a una huelga forzosa, que los privaría de poder acceder a prestaciones sociales para paliar las consecuencias económicas de frenar su actividad. No obstante, confiesan comprender y empatizar con las reivindicaciones de pescadores y transportistas, así lo manifiesta Rosa Ríos, al frente de la pescadería O Pinche, que asegura que “deberíamos ir todos a la huelga, parar el país durante una semana, no se necesitaría mucho más para que nos escuchasen”. Ella, al igual que el resto de pequeños empresarios locales, siente que todo son trabas por parte de la Administración, “no es sólo el petróleo, que a nosotros nos hace falta para ir a la lonja y hacer los repartos, es también la luz, la materia prima, y los impuestos. Intentamos no subir los precios pero no nos dejan alternativa”.