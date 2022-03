Denuncian el estado y el peligro de la ruta por el entorno de la zona deportiva

La concejal del BNG, Susana Camba, calificó como “una trampa” la ruta de senderismo habilitada en el entorno de la zona deportiva. “A parte del desecho que está claramente a la vista en el que se perciben todo tipo de desperdicios, lo más grave son las alcantarillas completamente abiertas y sin tapa. Esto es una trampa para las personas que utilicen esta ruta”, afirma la concejal, “e instó al gobierno municipal a arreglarlo antes de que ocurra alguna desgracia”. “Puede encontrarse casi de todo, como un plástico de grandes dimensiones, lo que deja claro que el concello no hace mantenimiento para tener la ruta en condiciones dignas. Esta ruta no es un paseo entre los árboles y la naturaleza, es un paseo entre la basura, y por encima es un paseo de riesgo”, afirma. También denunció el corte de un carballo que pertenecía a un particular sin el necesario permiso.