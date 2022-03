“La danza contemporánea no es un estilo que nació ayer”

El Salón Teatro de Lalín albergará este sábado la puesta en escena de la obra Tres Tristes 2.0, a cargo de la compañía Kirenia Danza. La función será a las 20.30 horas con entradas a 3 y 5 euros. Kirenia Martínez Acosta es la autora de la obra.

–¿Hubo que arriesgar mucho para sacar adelante esta pieza?

–Se trata de una antología coreográfica donde yo pongo el ojo un poco en seis coreografías de una de las compañías más importantes de Cuba, como es Danza Teatro Retazos, en la que empecé hace dos décadas. La pieza nace con ese pretexto de reencontrarse el coreógrafo original de la pieza original con esa bailarina en concreto.

–¿Cuál es el resultado de ese regreso a los orígenes coreográficos?

–Quise poner el foco en esa necesidad de retomar un público amplio y diverso, y de volver a conectar con la esencia de algo tan maravilloso como la danza. Volver a pensar porqué queríamos bailar y qué queríamos contar. Nos centramos en esa trayectoria de la danza contemporánea en un marco de 20 años para saber qué ha sucedido en la danza en aspectos como los recursos coreográficos, luces, temáticas y conceptos. Con esta coreografía lo que pretendemos es mostrar a ese espectador no tan experto ni tan hecho a la danza contemporánea cómo ha evolucionado.

–Me imagino que las seis propuestas de la obra deberán tener un hilo conductor, ¿no?

–Evidentemente. Ese hilo es que están traídas a una actualidad, aunque respetamos esos colores, esas luces y ese vestuario porque ten en cuenta que en la primera coreografía, con la que empieza el espectáculo, se sitúa en 1987. Y se completa con coreografías del 90, del 2000 y la última la ubicamos en el 2003. Entonces, se trata de que el público disfrute de un recorrido no sólo visual, sino que también sonoro porque recreamos esos sonidos.

–¿Será fácil para el espectador conectar con tanta información?

–La danza construye otros canales de comunicación con el público que son difíciles de describir y organizar. Sin embargo, al mismo tiempo es fácil porque se trata de un lenguaje que habla de las emociones. Por lo tanto, no hay que entender nada, sino hay que sentir. En este sentido, no caben conflictos conceptuales ni personales que resolver. Es un lenguaje de cuerpos en movimiento y, si hay algún conflicto dentro de esas temáticas, es difícil que no conectemos con esas sensaciones que nos van a transmitir esos cuerpos en movimiento.

–¿Será emocionante volver a subirse a unas tablas después de tanto confinamiento forzoso?

–Sin duda. Sobre todo por el deseo de reconectar con esta pieza. Date cuenta de que se empezó a gestar justo en el mes de enero del año pasado cuando otra vez nos vuelven a encerrar. Los miembros de la compañía tuvimos la necesidad de idear una metodología para poder mantener la actividad a distancia. Entonces, durante tres meses estuvimos ensayando cada uno por su cuenta, viendo vídeos y entrevistas para documentarnos. Las reuniones fueron todas virtuales y no pudimos realizar un trabajo de campo y de investigación que normalmente sí tienes en un salón de ensayo. Con esto quiero decir que, a pesar de todo, estuvimos tres meses trabajando algo que ya estaba integrado dentro de la mente.

–¿Cómo lograron realizar ese trabajo de documentación?

–Pues, estuvimos nueve meses documentándonos para hacer esta pieza. Hemos entrevistado a más de una veintena de bailarines que estuvieron antes y después de mi generación. Se creo también como un mapa de memoria colectiva. La mayoría de las piezas que hemos recuperado no tenían material audiovisual. Construir esa pieza desde solamente la memoria fue un trabajo muy enriquecedor y, a la vez, sirvió para crear una metodología que fuimos documentando cada semana en la página web de nuestra compañía.

–¿A qué se refieren en su compañía de danza con el término arqueología del movimiento?

–Tiene que ver con ese proceso del trabajo. Cada semana le fuimos preguntando a los bailarines cómo se acercan a este trabajo y le pusimos ese nombre a ese apartado. Entonces, la pieza por un lado es esta puesta en escena pero por otro lado documentamos todo ese trabajo que es invisible y que está detrás del escenario. La pieza dura aproximadamente una hora pero cómo condensar nueve meses de labor, con más de treinta personas implicadas en tres cuerpos de tres bailarines en escena es mucha responsabilidad, como puedes imaginar.

–¿Falta pedagogía a la hora de proponer danza contemporánea para públicos de todas las edades?

–Creo que falta no pedagogía por parte de los bailarines porque somos actuantes y esa persona que ha dedicado toda su vida a esa pasión. Lo que ha faltado es esto que estamos haciendo tú y yo: dialogar, normalizar, poner el ojo y difundir la danza contemporánea. Hay que tener en cuenta de que la danza contemporánea no es un estilo, ni un recurso que nació ayer.

–A lo mejor esa “contemporaneidad” que lleva implícita en su denominación tampoco ayuda.

–Hay que dejar claro que la danza contemporánea no nació ayer. Por eso destaco en esta pieza lo que se hacía hace veinte años. Hay muy poca información al respecto y se piensa que todo lo que sucede como nuevo lenguaje performativo en el cual se mezclan estilos, recursos incluso arte, más cercanos a las artes perfomativas y que se cree que es danza contemporánea. Digamos que se trata de un cajón de sastre que está muy abierto a todo. Cuando hablas de lo contemporáneo, de lo que te sucede, estamos cada vez más en un mundo integral y donde todas las artes se conectan.

–¿Esa es la razón de la mirada atrás del espectáculo?

–Sin duda. Yo quiero volver a ese punto tan difuminado. Por eso quiero que la pieza esté blindada en el escenario y que no haya ningún recurso que confunda al espectador. En este sentido, aquí no hay vídeo, sexo o escenografía. Simplemente, son unos cuerpos narrando, contando esas historias. Es evidente que la danza contemporánea no tiene tanto recorrido como el ballet clásico, que estuvo asociado a una sociedad digamos elitista y clasista. La danza contemporánea, al intentar diversificarse en un público más general tanto infantil como adulto o familiar, pues digamos que es un poco inabarcable. Es una especialidad que se estudia y lo que pasa es que desgraciadamente todavía hay mucha desinformación sobre ella.