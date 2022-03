Adriana Abelleiro, responsable del Pazo de Xerlís y de Sala Gradín, es la nueva presidenta de la Asociación de Hosteleiros da Estrada. Abelleiro, que formaba parte de la directiva desde su creación en el verano de 2018, releva en el cargo a Manuel Bascuas, propietario del Restaurante Samaná y de la Casa do Lagoeiro, que a partir de ahora pasará a desempeñar funciones de secretario de la sociedad.

La Asociación de Hosteleiros fue creada con el firme propósito de que los locales de hostelería estradenses pudieran organizarse entre ellos e involucrarse en todos los eventos de la localidad de forma conjunta. La organización, que en un primer momento recibió el nombre de Hosteleiros da Estrada, nació para intentar que todos estos establecimientos remaran en la misma dirección, lo que posibilitaba afrontar proyectos más ambiciosos. La idea fue muy bien acogida por la mayoría de los locales de hostelería de A Estrada y aún hoy, varios años después, la entidad tiene una gran importancia para este sector. La prueba del buen funcionamiento de la asociación es que apenas ha habido diferencias entre el número de locales que se adhirieron a ella durante sus inicios. En su primera asamblea, la agrupación contaba con 41 establecimientos, mientras que hoy son entre 45 y 50, a pesar de llevar casi dos años prácticamente inactivos por culpa de la pandemia.

En la reunión que mantuvieron el martes, la directiva actual de la Asociación de Hosteleiros da Estrada quedó conformada de la siguiente forma: la presidenta de la entidad será Adriana Abelleiro, de Sala Gradín y del Pazo de Xerlís, sustituyendo en el cargo a Manuel Bascuas, que dirigía la asociación desde su fundación. En la vicepresidencia, cargo que hasta ahora ocupaba Abelleiro, ejercerá Belén Goris, propietaria del Restaurante Río Liñares. El tesorero de la entidad será Ramón Bao, del Pub Ozone. Manuel Bascuas, del Samaná y de la Casa do Lagoeiro, ocupará el puesto de secretario. Los vocales serán Ramiro Brey, propietario de Os Peares, Eva María Picallo, de Tapería O Lar, José Manuel Carbón, de la Hamburguesería Florida, Adela Bustelo, del Restaurante Gran Vía y Peregrina Solla, del Bar Oasis.

Las Santas Tapas recuperan su formato habitual

El tradicional concurso “Santas Tapas” regresa a A Estrada después de dos años en los que no pudo realizarse por la pandemia. La presidenta de la Asociación de Hosteleiros da Estrada, Adriana Abelleiro, confirmó ayer que están ultimando los detalles de la edición de este año. La dirigente estradense señaló que todavía no tienen cerrada la lista de locales que van a participar, y que después de dos años es necesario “reorganizar todo”, porque “hay establecimientos que cerraron y otros que abrieron”, pero se espera que el concurso genere una buena aceptación entre los hosteleros de la localidad. Las fechas del certamen, que ya se conocen, serán en plena Semana Santa, como se venía haciendo en los últimos años. Las Santas Tapas empezarán el miércoles 13 de abril por la tarde y se prolongarán durante el resto de la semana, finalizando el domingo al mediodía. La idea de la asociación que preside Abelleiro es mantener una línea continuista y “seguir haciendo, más o menos, lo que se hacía” antes de la pandemia, puesto que actualmente “ya no existen restricciones, sólo la de diez personas por mesa en los interiores”, lo que se espera que no suponga ningún problema para el desarrollo del concurso. Este tradicional certamen de Semana Santa se planificó, por primera vez, en el año 2012, en una edición organizada por ACOE y en la que participaron 9 establecimientos. En 2018, la autoría de las Santas Tapas recayó en la recién fundada Asociación de Hosteleiros da Estrada y al año siguiente, el último hasta ahora, llegaron a participar 29 locales, distribuídos en cuatro rutas diferentes a elegir.