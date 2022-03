“Estas cosas están ocurriendo con cierta asiduidad; los vecinos están vendidos a su suerte”. Así resume el portavoz municipal del BNG de Lalín, Francisco Vilariño, lo acontecido la noche de anteayer en el servicio de urgencias del centro de salud de la localidad. Asegura que la salida domiciliaria de los dos médicos y el único enfermero adscritos por las noches al Punto de Atención Continuada (PAC) dejó este servicio descubierto “durante horas”, con pacientes camino del hospital de referencia de Santiago o incluso una ambulancia que no llegó a estacionar delante del edificio y continuó la marcha.

Vilariño explica que según pudo corroborar en torno a la medianoche uno de los dos médicos tuvo que salir acompañado de un enfermero “a realizar consultas a domicilios”. En consecuencia, desde las 12 de la noche el PAC quedó solamente con un facultativo y sin servicio de enfermería, hasta que a las 2.30 de la madrugada de ayer este médico fue reclamado para otra asistencia domiciliaria y desde entonces el único personal que quedó en urgencias fue el administrativo encargado de recibir a los pacientes. “Llegaron padres con niños pequeños o personas mayores que no pudieron ser atendidas y se vieron forzadas a desplazarse al hospital a Santiago, colapsando más si cabe las urgencias del Clínico”, manifestó.

Una situación frecuente

Para el nacionalista esta situación no puede repetirse más pues ya son demasiadas las ocasiones en las que el PAC queda totalmente descubierto. “Es gravísimo porque hablamos de vidas y si no hay muertos es por, como decimos en el BNG, por el factor suerte, debido a los recortes del PP en materia sanitaria”. Recuerda que recientemente su formación política había impulsado una iniciativa en el consistorio que salió adelante por unanimidad pero que no consiguió concienciar a la consellería de la necesidad de reforzar con más medios humanos el PAC lalinense. Solicitaba el BNG dos equipos completos, es decir, que cada uno de los dos médicos del turno nocturno tuviese un enfermero y no solo uno compartido.

Por otro lado, sostiene que la escasez de médicos de familia en el turno de tarde del centro de salud está provocando la saturación del PAC pues asume pacientes de consultas urgentes que deberían ser atendidos fuera del horario de urgencias. “Están llevando el PAC al límite, con los médicos desbordados y jugando con la vida de los vecinos”, remarca.

El PSOE dice que la Carreira do Cocido empezó sin ambulancia

Los socialistas lalinenses denuncian que el gobierno local no contrató en tiempo y forma la ambulancia obligatoria por ley para un evento como la Carreria do Cocido del pasado domingo. Indican que la contratación del vehículo sanitario corre a cargo del ayuntamiento y no le corresponde a la organización de la carrera, pero el concejal de Deportes, Avelino Souto, no habría realizado esta gestión, por lo que al inicio del evento no se contaba con la ambulancia “y la organización se vio en la tesitura de tener que reclamar la presencia urgente de otros servicios sanitarios hasta la llegada de la ambulancia solicitada a una empresa con la carrera iniciada”.

El PSOE considera que estos hechos son muy graves porque pudieron afectar directamente al desarrollo de la carrera al no garantizarse la seguridad sanitaria de los deportistas y culpa directamente al mencionado miembro del gobierno por un “descuido grave e incompetencia manifiesta”. “La organización se ocupó de todo, mientras que Souto solo tenía que encargarse de las cuestiones de contratación y ni fue capaz de gestionar algo tan básico como es disponer de una ambulancia obligatoria por ley”, subraya. Por eso le pedirán explicaciones “inmediatas y claras sobre una nueva metedura de zoca” y de no hacerlo preguntarán en el pleno por el acontecido.