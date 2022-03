El paro del transporte pisa el acelerador

El segundo día de huelga en el transporte de mercancías se notó con contundencia en Deza y Tabeirós-Montes. Si el lunes a media tarde había solo un piquete en A Laxe, en las inmediaciones del polígono Lalín 2000, ayer se desplazaron equipos a puesto de peaje de la AP-53 en Silleda, así como a las dos carreteras nacionales que atraviesan las comarcas, la N-525 y la N-640. En concreto, estuvieron apostados en Lalín en la conocida como rotonda de Carrefour, donde confluye el tráfico desde Agolada con todo el que se concentra por la Rolda Leste. En A Estrada, los piquetes se apostaron en la N-640, tanto antes del casco urbano (en O Sol), como a la salida de este, en la Avenida de Pontevedra. Y en Bendoiro, llegaron a contabilizarse una docena de camiones parados en el entorno de la gasolinera.

Hoy se intensificarán los controles también en los polígonos industriales. Ayer, hubo patrullas en el estradense de Toedo y en el de Botos, donde apenas permanecieron debido a la baja actividad. En la presente jornada, la intención de los piquetes es apostarse en el Lalín 2000 desde primerísima hora de la mañana para evitar que entren o salgan camiones.

Pero ya ayer varias empresas lalinenses decidieron paralizar su actividad, en vista de que a escala gallega y nacional se estaban parando a centenares de camiones. Gagotrans, con sede en la Cidade do Transporte, ya no salió con su flota. Esta empresa presta servicio, además, a otras firmas del Lalín 2000, de modo que la actividad funcionó ya ayer a medio gas, y hoy se verá mucho más afectada. Eso sí, los piquetes señalan que no hubo ningún tipo de incidencias con los camiones que paraban, puesto que la mayoría decidió dar la vuelta y no continuar con su trayecto. “Fueron casos contados los que se negaron a parar”, indica un piquete.

Sin daños en los vehículos

Fue lo que ocurrió con un camión de la cadena de alimentación Gadisa en A Estrada. Los piquetes le impidieron descargar la mercancía y el transportista decidió dar la vuelta. Precisamente, hoy también está previsto intensificar los controles para evitar la descarga en supermercados y centros comerciales. De momento, el Pontiñas, en Lalín, no notó ayer desabastecimiento de productos, como indicaba el gerente del área comercial, Andrés Bahíllo.

Hay que indicar, por otra parte, que al margen de la parada de camiones, los piquetes señalan que no se produjeron incidencias ni daños en los vehículos de transporte, como sí ha ocurrido en Sarria, por ejemplo. Desde la Federación Galega de Transporte de Mercancías (Fegatramer) su secretario, Carlos García Cumplido, explicaba ayer que no tenía constancia de incidentes en Lalín, Silleda o A Estrada. Apuntaba, que a escala gallega, la huelga convocada por Plataforma de Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional sí se ha endurecido, “parando la flota de pescado y marisco, con lo que se han disparado sus precios”. Los piquetes también intentan paralizar la actividad de los transportistas de Coren, en Ourense, a la par que están apostados en la A-6 en Xermade, o en varios polígonos industriales. Alerta del miedo que pasan estos transportistas ante la posibilidad de que se produzcan daños en sus vehículos.

Sí pudieron circular, con normalidad, los transportes que se encargan de fornecer de piensos a las explotaciones o de recoger la leche de las granjas. También están exentos del paro aquellas empresas vinculadas a servicios sanitarios.

La Central Agropecuaria, vacía

La huelga de transporte afectó de tal forma a la Central Agropecuaria de Galicia que ningún animal acudió a las instalaciones de la puja semanal de Silleda, que sí estuvieron abiertas durante toda la mañana. Era algo previsible, por eso el pasado martes acudieron a la subasta casi 1.300 reses, una cifra inusual en este mercado. Los ganaderos y tratantes prefirieron no arriesgarse a acudir a la Central Agropecuaria por si después del mercado no podían salir los animales en los camiones. Sí se celebraron las mesas de precios, con distintas mejoras según qué tipo de carne. Así, en porcino cebado hay una subida de 0,060 euros tanto en selecto como normal, que pasan a cotizar a 1,325 y 1.300 euros por kilo, respectivamente. También sube 0,060 euros el de desvieje, para colocarse en una horquilla de entre 0,52 y 0,58 euros por kilo. El de canal II gana 0,078 euros y alcanza los 1,688.

En cuanto a los lechones, suben en 5 euros, de modo que la procedencia única se cotiza a 60 euros la unidad, y la de varias, a 55. Los huevos XL, L y S, ya sean blancos o rubios, ganan 0,100 euros y marcan, respectivamente, 2,03; 1,74 y 1,34 euros. En categoría M el precio mejora en 0,080 euros y llega a 1,54 euros. Por último, las gallinas de desvieje cuestan entre 0,28 y 0,35 euros, tras ganar 0,02.