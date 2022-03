“O meu soño íntimo é cantarlle á xente maior e ver os seus ollos vidrosos”

“O meu soño é ser cantante de orquestra”, proclamaba Miguel Ángel Barreiro Lorenzo (Silleda, 27 de novembro de 2003) nestas mesmas páxinas en setembro do ano pasado en vésperas da súa estrea no Luar da Televisión de Galicia. Cheo de ilusión, asomábase á fiestra que se lle abría a través do concurso Recantos, como representante de Galicia Centro, co nome artítico de Mixel Lorenzo. Medio ano despois, segue no decano dos programas, devorando fases grazas ao apoio do público. Un respaldo que precisa agora máis ca nunca para “seguir cumprindo este soño”, pois o venres, día 18, debuta na cuarta fase.

–Cómo foi o camiño ata aquí?

–Sen crermo, fun pasando a primeira fase, logo a segunda, despois a terceira e agora, sorprendentemente, encóntrome na cuarta fase, onde quedamos dez dos vinte recanteiros que eramos ao principio, e onde o nivel é moito máis alto.

–A qué cre que se debe o éxito de ir superando fases nas que a metade dos que empezaron con vostede xa quedaron eliminados?

–Este avance no programa é especialmente grazas ao apoio de familiares, amigos, veciños, coñecidos e ata descoñecidos, aos que non teño as suficientes verbas para poder agradecerlles este xesto tan bonito que fixeron e fan por min; sen eles, non seguiría agora mesmo cumprindo este soño e todo llo debo a eles, a esas persoas que cada vez que cantaba aí estaba o seu fiel voto, apostando por min incondicionalmente e dándome ánimos para seguir crecendo como artista e como ser humano. Mil grazas, todo volo debo a vós, o meu corazón xa é voso!

–Qué supuxeron estes meses de concurso, de inmersión no show televisivo de máis éxito de Galicia?

–Un mundo novo abriuse ante os meus ollos e eu, sendo a inocencia personificada, funme dando de conta de moitas cousas que me fixeron e me están a facer madurar e ver a realidade con outros ollos.

–Polo que vostede mesmo confesaba en setembro, cando se presentou non as tiña todas consigo...

–Presenteime ao cásting de Luar sen ter moitas esperanzas de que me collesen, pero unha noite recibo unha mensaxe importante e urxente na que se me dicía que me aceptaron e que, se quería participar, tiña que enviarlles os meus datos persoais. Naquel momento non mo cría, con tan so 17 anos ía ser o meu debut en televisión e escenario diante dun público, xurado e múltiples cámaras.

–Cómo está a ser a experiencia? Qué é o que máis lle gusta?

–Pasaron os días, as semanas e, cando chegou o día de presentarme en plató, quedei anonadado co mundo da televisión, nada é o que parece, tanto para ben como para mal. O que máis me gustou sentir é que, a partires dese momento, xa era un dos protagonistas de cada venres. Pasan os venres e, entre risas, choros, cantos, bailes, ceas... chega o día no que che toca cantar, e aí é onde realmente es un dos protagonistas da noite. Ese día probas son, ensaias moito máis, maquíllante, fas as últimas publicacións para que a xente vote e, sobre todo, prepáraste mentalmente para subir a ese escenario e sentirte orgulloso de ti mesmo.

–E cómo vai o seu soño de dedicarse ás verbenas?

–Actualmente, estudo Bacharelato no IES Pintor Colmeiro de Silleda. Grazas a Luar e á xente que coñecín estou comezando no mundo da verbena co trío Orquídea, onde estamos ensaiando e preparando cousiñas bonitas para amosarvos no verán. O meu soño artístico é poder ter unha carreira musical en solitario e dar concertos por todo o mundo coma as miñas grandes divas, Beyoncé e Jennifer López, pero o meu soño íntimo como ser humano é poder cantarlle a un público de xente maior e ver como desfrutan bailando e emocionándose coa miña voz, cantarlles cara a cara e ver nos seus ollos como se van facendo máis vidrosos e lles van caendo bágoas levándos aos seus recordos máis profundos. Eu, como ser humano, sinto unha gran devoción pola xente maior!