Xa nin os máis vellos de Lalín lembran a fonte que existiu na Praza da Igrexa a comezos do século XX, mesmo no arranque da estrada que ía a Rodeiro, de non ser polas fotos antigas que lle fixo o sabio Ramón Mª Aller, hai máis de cen anos. Cando se urbanizou por primeira vez esta céntrica praza lalinense, a fonte foi retirada e posteriormente, no ano 1960, levada para a parroquia de Albarellos, onde, algo reformada, aínda se pode ollar na actualidade á beira dun vello camiño que quedou fóra de uso coa mellora da estrada que vai a Rodeiro, Chantada e Monforte.

Deste novo emprazamento dixéranos hai anos o noso informante Juan Rodríguez, veciño da parroquia, na que aínda se poden ollar importantes casas señoriais, que foron propiedade de persoeiros da política lalinense dos primeiros anos do século XX, o que que pode explicar a razón pola que aquí viñera parar esta fonte. Esta construción monumental ten unha inscrición na fronte, parte dela cuberta por unha placa de mármore da Hermandad de Labradores, que se debeu poñer cando o traslado no ano 1960, que medio ocultan a primitiva, tamén cuberta polos liques. Porén, solicitamos unha vez máis a axuda do amigo Álex Negreira, para que lle fixera unha fotogrametría e coñecer así algo máis da historia desta vella fonte. A inscrición da conta de que foi o alcalde de Lalín Antonio Taboada Iglesias (alcumado Barbarroja e representante do partido Conservador en Lalín) quen a mandou facer, mais non permite saber o ano, que estimamos entre 1875 e 1882, período en que, segundo conta o amigo Antonio Vidal Neira, nun dos seus artigos de investigación, o referido Barbarroja rexeu o Concello de Lalín coma un verdadeiro tirano, sufrindo un atentado con bomba de dinamita que fixera voar a súa casa no ano 1880, sen causar danos persoais. Volvendo á fonte, ollámola nas fotos dos anos vinte do pasado século, cando estaba a piques de rematarse a igrexa parroquial de Lalín, e noutra que fixemos nós recentemente no novo emprazamento de Albarellos, e reparamos en que foi mutilada e fáltanlle o pináculo central, que foi substituído por un dos que tiña a cada lado, dos que falta o outro, e tamén se reduciron os tres canos que tiña ao taparse o central, pasando así a dous; así mesmo, recortouse o estanque, que agora é mais cativo ca o que tiña orixinalmente. Os dous pináculos puidémolos ollar no xardín dunha casa próxima, onde deberon ir parar daquela.