La factura de la luz ocupa el 90% de las consultas a la Oficina del Consumidor

Ayer se celebraba el Día Mundial del Consumidor, una fecha para reivindicar los derechos de esta pieza indispensable en el sistema económico predominante en el globo: el Capitalismo. La celebración llega a A Estrada en un momento de descontento generalizado por parte de los habitantes de la localidad, debido prácticamente en exclusiva a los desorbitados precios de la factura de la luz, entre otras irregularidades en el cobro de este bien de primera necesidad.

Desde la Oficina del Consumidor afincada en la villa estradense comunican que en los últimos meses, de 30 consultas atendidas de media semanal, 27 tienen que ver con la luz. Dentro de las cuestiones que motivan estas consultas hay varios bloques, que cubren desde precios que triplican lo pagado hace apenas más de un trimestre, a operaciones de cambio de compañía eléctrica de manera no autorizada.

Concretamente, en lo relativo a este último punto, el personal de la Oficina del Consumidor afirma que en A Estrada ya se han notificado casos de usuarios a los que compañías del mercado libre suplantando la identidad de Naturgy han ofrecido tarifas con cláusulas poco transparentes, cuando la gestión que en realidad se estaba realizando era un cambio de operadora, no de póliza. Cambio del que los clientes no eran notificados y tan sólo descubrían una vez llegaban cargos a su cuenta, sin previa factura o copia de contrato. La entidad estradense ha hecho hincapié en la importancia de “cerrar bien” cualquier modificación a las tarifas en la luz, para evitar problemas con empresas como estas, siendo Másluz la principal causante de reclamaciones en esta zona.

Por otra parte está la tendencia alcista del precio del kilovatio, de la cual se culpa a la guerra en Ucrania pese a que se lleva observando desde principios del pasado verano. A día de hoy las tasas están en cifras históricamente elevadas, y el consumidor se siente cada vez más vulnerable. En los hogares estradenses se está pagando una media de 200 euros mensuales, sin que los usuarios hayan realizado cambios de hábito que justifiquen esas subidas. Incluso el consumo registrado en las facturas está, en muchas ocasiones, injustificado. Ante esta problemática, las eléctricas están ofreciendo cambiarse al mercado libre a precios más cómodos. Naturgy, por ejemplo, está vendiendo dos años sin permanencia de 40 euros fijos al mes en la factura. Muchos no se lo han pensado dos veces, en cambio es importante entender las condiciones a las que ambos mercados, el libre y el regulado, están sujetas. Por ejemplo, en el último la compañía no está autorizada a cortar el suministro si el usuario devuelve un recibo hasta que un juez no lo disponga, mientras que en el primero, si se produce un cobro alto o irregular, el cliente debe pagar primero y reclamar después, o se quedará sin electricidad, y tampoco se contemplaría el bono social.