El portavoz del BNG de Lalín, Francisco Vilariño, avanza que su grupo solicitará en el ayuntamiento todo tipo de información sobre los actos del Cocido de Miami en los que este fin de semana participa una delegación lalinense. A juicio del político nacionalista la mayor parte de la ciudadanía no es capaz de entender con los problemas que hay ahora mismo “cómo se van a Miami a echar unos días sin cometido ninguno ni beneficio para los lalinenses a costa del erario público”.

Para Vilariño la participación del Concello carece de sentido pues este acto no redundará en un retorno para la dinamización económica del municipio, al tiempo que se pregunta por la delegación de empresarios que viajará a la ciudad norteamericana. “Vuelve el esquema rancio de hace 30 años que alguien que sepa de marketing dirá que es ineficaz. Pretenden utilizar otra vez la Feira do Cocido para que la gente del PP vaya a conocer mundo”, espetó el edil, muy crítico también con la falta de transparencia que a su juicio rodea todo este desplazamiento. Porque no le convence el hecho de que la fiesta sea de interés turístico internacional para plantear una participación que no va más allá “de unas vacaciones encubiertas con dinero público” mientras a la ciudadanía lo que le preocupa es la crisis económica o el impacto que en la sociedad está teniendo la guerra en Ucrania. “En realidad lo de la fecha tampoco está justificado pero en este momento es sin duda una frivolidad, así que pediremos en pleno explicaciones” pues desconfía en que el impacto económico que supone esta promoción para el ayuntamiento sea insignificante como aseguró el grupo de gobierno. Para rematar, Vilariño dice que el Cocido tiene otras potencialidades como la industria paralela, que en ningún caso saldrá beneficiada de los actos de Miami.

Concurso de carrozas

Por otro lado, el BOPO recogía ayer las bases del concurso de carrozas del día grande de la fiesta. Se destinan 5.300 euros a premios con cuantías de entre 1.050 euros y 500 euros para los siete primeros clasificados.