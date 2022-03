Subidas en la luz y un parón de consumo: los nuevos frentes en la lucha del comercio local

Dos años de pandemia, escasez de mercancía, y encarecimiento de los suministros. Parece que las adversidades no dan tregua al gremio del pequeño comercio local. El nuevo frente se abre esta semana con la huelga de transportistas como protesta contra el precio del petróleo, que se mueve últimamente en máximos históricos, si bien todavía es pronto para notar las consecuencias. Poco a poco, la soga se tensa alrededor de estos negocios que, renunciando completamente a recabar beneficios, hoy en día sólo piden mantenerse a flote. Así lo atestigua el presidente de ACOE, Asociación de Comerciantes Estradenses, Alfredo González.

El también regente de Tiko Doco, una de las pocas jugueterías en pie en A Estrada, compartió su preocupación por el devenir económico de los comercios de la villa si la situación no cambia drásticamente. Según González, “esto nos afecta a todos, llevamos tres años que la cosa está parada, ya lo estaba antes de la pandemia, luego empeoró, y ahora es insostenible”. La problemática se percibe de manera extendida independientemente del área de negocio a la que se dediquen los establecimientos, “muchos están pagando más de luz que de alquiler”. Como consecuencia, el presidente de ACOE sostiene que “el pequeño empresario está tirando de donde puede. Primero se optó por apagar los carteles de los locales por las noches, luego reducir el número de horas de trabajo, y ahora mismo varios establecimientos están planteándose no abrir por las tardes”. De ser así, el estradense apunta que “lo que quedará será un pueblo mucho más inseguro y sin vida, porque la última solución es el cierre total”.

Lo cierto es que estas pequeñas empresas no sólo llenan de dinamismo una villa, sino que proporcionan empleo y ayudan a crear una buena fluidez económica en la zona. No obstante, si el crecimiento de los costes, combinado con un parón de consumo, hacen inviable la actividad empresarial, lo esperable es que esta cese, despojando a muchos habitantes de la localidad de su puesto de trabajo y fuente de ingresos. En esta línea, Alfredo González explica que “los propietarios de esta clase de negocios llevamos años sin sueldo de la empresa, trabajando únicamente para mantener los puestos de nuestro empleados”. Sin embargo, pese a los numerosos esfuerzos del sector, el futuro no parece prometedor, por lo que González lo tiene claro, “estoy totalmente de acuerdo con la huelga de transportistas. Es más, creo que deberíamos unirnos todos. Paralizar la actividad hasta que respondan a nuestras demandas”.

En este aspecto, el regente de Tiko Doco afirma que “estamos todos pendientes de las noticias, y si la cosa va a más no descartamos tomar medidas y parar también, al fin y al cabo, tenemos derecho a la huelga y a manifestarnos”. Así pues, es posible que en un futuro no muy lejano, el comercio estradense decida dar un golpe sobre la mesa para presionar al sistema, un sistema que “nos está ahogando”, en palabras del empresario, y que se vuelve más feroz debido la sensación de desamparo por parte de las esferas de la política que se percibe en este sector.

Mucha visita y poca compra

Para intentar paliar las consecuencias del parón de consumo derivado de la inflación en suministros y productos alimenticios, ACOE celebró una nueva edición de su Feria de Oportunidades el pasado fin de semana. La iniciativa tuvo buena acogida, con más de 3.500 visitantes, sin embargo este número no se vio reflejado en las ventas, cerrando así “la peor edición desde que celebramos la feria”, según concede el presidente de la asociación. Pese a todo, el pequeño negocio estradense no desiste, y de momento se resiste al cierre, esperando a que cambie su suerte.