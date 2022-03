Manuel García Barros, revisitado

Neste 2022 en que conmemoramos o medio século do pasamento de Manuel García Barros, Ken Keirades (1876-1972), continúa a manter vixencia plena o que, por ocasión do centenario do noso escritor, sustentaba Xosé Porto Matalobos (1927-2009), o seu discípulo no galeguismo: “Para o martes temos todos unha cita con esa interesante celebración que haberá de conmemorar o século do nacemento dun home que, se é que non tivese outros títulos, poderíamos chamarlle exclusivamente así: GALEGO. E soamente tal cousa podería servir, pois galego el era, sobrepoñéndose a todo. Galego e galeguista” (Ken Keirades, El Correo Gallego, 14.11.1976).

Porto Matalobos herdara de seu pai, Perfecto Porto Fraiz, unha estreita amizade con García Barros. Este e Perfecto foran compañeiros no grupo do xornal El Emigrado, na Irmandade da Fala, no Centro Republicano e na loita polo Estatuto de Autonomía. Por iso, non debe sorprendernos que, admirador do ideal galeguista e da integridade humana do seu mestre, Porto Matalobos dedicase a García Barros a súa cooperación persoal e lle consagrase algúns dos seus traballos xornalísticos.

Así, con motivo dunha homenaxe tributada a Ken Keirades, no xornal compostelán La Noche, que dirixía Borobó, Porto publica o 22 de novembro de 1958, baixo o título de Poemas inéditos dedicados a Ken Keirades, un recoñecemento do García Barros narrador, cos seus Contiños da Terra e as Aventuras de Alberte Quiñoi, aínda inéditas, pero, sobre todo, unha reivindicación da súa poesía: “Ahí están, entre otras, ‘O cantar do saramago’ o ‘A oración da medianoite’, a las que pusieron música destacados autores regionales, como el fallecido Bernardo del Río.” Finalmente, Porto dedica a García Barros tres breves composicións a xeito de homenaxe e reivindicación lingüística: “Modestamente, nosotros queremos ofrecer este pequeño grano de arena a su homenaje, dedicando al amigo, en sus ochenta y dos años de vida recta, varios poemas inéditos, escritos en la galaica lengua, que él tanto ama”.

Academia Galega

A primeira edición en volume dos Contiños da Terra, na editorial Nós da Coruña (1931), e a segunda, que vería a luz en Buenos Aires (1952), auspiciada polo Centro Cultural do Partido da Estrada, cumpriran unha persistente aspiración do autor, quen vería así como a súa obra transcendía o ámbito local, tendo ademais a satisfacción de ser nomeado en 1957 membro correspondente da Academia Galega.

Entre 1958 e 1962, Galaxia edita, baixo o patrocinio da Casa de Galicia de Caracas, os tres tomos do Diccionario enciclopédico gallego-castellano de Eladio Rodríguez González. Neles, Porto vai anotando con atención as voces que figuran como abonadas por García Barros nos Contiños da Terra, como “cinasco”, “corraña” ou “enguruñarse”. Publícase tamén por ese tempo, concretamente en 1959 e na emigración americana, o primeiro número de Vieiros, “revista do Padroado da Cultura Galega do México”, que recibiron nas súas moradas tanto García Barros como Porto Matalobos. Por tal razón, o segundo número, de 1962, inclúe nas súas páxinas, entre outras, as cartas de agradecemento e apoio dos dous amigos estradenses, ademais dunha Carta a Galaxia do propio Ken Keirades.

Recoñecementos

Novo recoñecemento habería de chegarlle o vinte de xullo de 1967, día en que o xornal La Noche dedica a súa páxina de Artes y Literatura ao escritor estradense baixo o rótulo de Homaxe ó patriarca das Letras Galegas, incluíndo dous textos de García Barros, o titulado Tipos populares ou curiosos estradenses de comenzos de século e a “rexouba” denominada Custión de ambente. Na mesma páxina, recóllese unha cita de Ramón Otero Pedrayo: “No soy el patriarca de las Letras. Lo es don Manuel García Barros, un campesino escritor que vive en Pousada-Sol (La Estrada) y que firma con el seudónimo de Ken Keirades”.

Xosé Ramón e Fernández Oxea, Ben-Cho-Shey, outro galeguista e mestre de galeguistas, que xa tivera ocasión de visitar o seu amigo Ken Keirades en Callobre, rememora ese encontro baixo o horaciano título de Beatus ille (“atopamos a Ken Keirades na súa horta coas tesouras de podar na man”) e Porto Matalobos inserta unha carta aberta para anunciar publicamente a García Barros nova “homaxe que pretendemos ofrecerche” e que espera conduza a Academia Galega.

Porto e García Barros coincidiron tamén na delegación estradense do Padroado Rosalía de Castro, constituída o primeiro de marzo de 1971 co obxectivo de arrecadar fondos para a restauración da casa da Matanza, en Padrón, onde vivira e falecera a cantora do Sar. Na súa edición do día cinco, El Pueblo Gallego informa da composición da directiva que había de rexer a delegación: presidente de honra, Manuel García Barros; secretario, Xosé Porto Matalobos, e vogais María Morales Gómez, María Xosefa Varela Pazo, José Manuel Lariño García, Manuel Romero Bernardo, Víctor Aller Ansede e Manuel Pereiras Gañete. Na publicación estradense Contrarretranca (núm. 7, setembro de 1991), Xosefa Varela Pazo, cuxo irmán Rafael fora en 1931 un dos participantes na asemblea fundacional do Partido Galeguista en Pontevedra, lembra así aqueles días: “formouse unha comisión delegada para recabar fondos para a restauración da casa de Rosalía en Padrón da que formaban parte o director do Instituto Sánchez Reboredo; o profesor de relixión, don Xosé Manuel, Pepe Porto, Maruja Morales e mais eu”. Medio século antes, dígase de paso, outros estradenses, como o pai de Porto Matalobos, tamén colaboraran economicamente na subscrición para a compra da casa natal do poeta Curros Enríquez en Celanova.

Nese mesmo ano de 1971, o 3 de decembro, La Voz de Galicia publicaba Un recordo pra Ken Keirades, asinado polo xornalista Ángel Padín. “García Barros vive xunto á Estrada (Pousada-Callobre) e a pesar de haber desenrolado o oficio de mestre e dempois de xornalista, non ten beneficio algún. É unha tristura, pero é certo”, di o autor. “Meu compañeiro e amigo Porto Matalobos, corresponsal deste xornal na vila estradense, falábame antonte de Ken Keirades e dábame un pequeno currículum do escritor”.

Pasamento

O falecemento de Manuel García Barros acontecía uns meses despois, o 11 de abril de 1972, cando contaba noventa e cinco anos de idade. O día 19, o seu amigo Ben-Cho-Shey dedícalle un artigo necrolóxico no xornal El Progreso, de Lugo, baixo o título de Ken Keirades. E, por ocasión do seu centenario, como xa indicamos, Xosé Porto Matalobos publica en El Correo Gallego outro artigo co mesmo título ofrecendo datos biográficos e literarios do noso escritor: o nacemento en San Vicente de Berres o 16 de novembro de 1876, a relación co seu veciño Marcial Valladares, o casamento en San Martiño de Callobre, onde pasaría a vivir, o exercicio da profesión de mestre e da vocación de xornalista... “Escribe, un a un, os Contiños da Terra, que publica no periódico local El Emigrado, sendo el redactor-xefe, baixo a dirección de Xosé Otero Abelleira, outro home benquerido que merece a nosa lembranza.” Escritor comprometido, “el mesmo di que estaba moi escarmentado daquela pluma súa, “sempre insumisa e esgarabellante”, que o menos que lle trouxera fora levalo ao cárcere algunhas veces”. Pero tamén obtería satisfaccións literarias, como os premios polo traballo “Falemos na nosa fala” ou o de Radio París en 1958.

Pouco despois da súa morte publicaríanse as Aventuras de Alberte Quiñoi, con aquel Quiñolas que “non pode ser máis ninguén que o propio autor”. A conclusión de Porto Matalobos xa nos é coñecida: “De Manuel García Barros “Ken Keirades” soamente queremos dicir hoxe que foi un home galego, que amou aos seus e a súa terra”.