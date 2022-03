El alcalde de Lalín, José Crespo, calificó de “histórico” el acuerdo que en materia de personal permite al Concello contar por primera vez con un convenio colectivo para su plantilla. La elaboración del documento había sido externalizada por el gobierno local y según comentó ayer el primer edil salió adelante con un amplio respaldo de los sindicatos.

Así las cosas, por un lado se puso en marcha el acuerdo regulador para los funcionarios y el convenio colectivo para el personal laboral. En el primer caso, dijo Crespo, todas las centrales votaron a favor a excepción de la Confederación Intersindical Galega (CIG). “Ellos sabrán por qué”, comentó el mandatario. En lo que concierne a los funcionarios la propuesta fue secundada por Comisiones Obreras y una central independiente, mientras que dos de los tres representantes de la CIG votaron en contra. Acompañado de los ediles Paz Pérez y Avelino Souto, enfatizó la labor de ambos para sacar adelante una propuesta que contribuirá a mejorar el funcionamiento del concello, otorga seguridad a los empleados públicos y regula cuestiones relevantes como el abono de las pagas extras y su distribución, las productividades o las obligaciones de los trabajadores.

Una vez superado este procedimiento, para este año está prevista la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y el plan de consolidación. En este sentido recordó la promesa electoral de asentar la política de personal, un apartado al que, reconoció, nunca se prestó la atención requerida. “Con esto arrancamos dos de las cuatro cosas y claro que no todo el mundo va a estar contento, pero se hizo con total objetividad, como también se elaborará la relación de puestos de trabajo”. En próximas fechas el alcalde se reunirá con el plantel para explicar los detalles del acuerdo regulador y del convenio colectivo, al tiempo que reiteró su cierto malestar por el papel de la CIG. Sin citar expresamente a la central manifestó: “da la sensación de que algunos lo que buscan es que no se apruebe nada para echarnos en cara al gobierno que no cumplimos. El fin justifica los medios”, exclamó.

Para el alcalde la política de personal entraña ciertas dificultades porque es imposible contentar a todos los empleados públicos, pero la propia administración también resulta afectada por normativas superiores que impiden la reposición de plazas o la convocatoria de puestos en función de las necesidades de cada ayuntamiento. En el caso de Lalín, aseguró de arrastrar la maquinaria municipal se encargan actualmente el mismo número de trabajadores que cuando el presupuesto era la mitad menor. El déficit de trabajadores, dijo, en muchos casos se refleja en el funcionamiento de la administración por la complejidad que entraña atender todos los frentes con un capítulo uno escaso.