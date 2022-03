Una persona resultó herida tras la colisión de dos vehículos en la AP-53, en el kilómetro 35, en sentido a Ourense. Tras recibir la alerta de un particular, el 112 movilizó a la Policía Local y a los Bombeiros de Deza, que no llegaron a intervenir porque no había personas atrapadas, pero sí una herida. Por eso, a la zona se desplazaron servicios de urgencias, además de una patrulla de Tráfico.