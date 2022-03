Conexión estradense con la primera urbe que tomó Putin

Karina Sydarova (Silleda, 2002) pasó casi toda su vida con su madre en A Estrada, aunque en la actualidad vive en Vigo, donde estudia Asistencia a la Dirección, y sólo viene a su casa familiar algunos fines de semana. A pesar de que lleva toda la vida en Galicia y pocas veces visitó su país materno, esta joven estradense mantiene unos lazos muy fuertes con Ucrania. Su madre, al igual que toda su familia, es ucraniana. Tetyana Sydarova se vino a vivir para Galicia hace algo más de 20 años, un poco antes del nacimiento de su hija. Karina no tiene dudas y se considera española, pero dice tener muy presentes sus raíces ucranianas.

La familia de Karina vive en Jersón, una de las ciudades que más está sufriendo por causa de la guerra. Está situada al sur del país, muy cerca de la península de Crimea, por lo que desde un principio, ha sido uno de los principales objetivos del ejército rival. De hecho, esta fue la primera gran urbe que cayó en manos rusas, hace poco más de una semana. La vida en Jersón se está poniendo muy difícil, la comida y los carburantes escasean, convirtiendo la supervivencia en el propósito fundamental de sus habitantes. La familia Sydarova casi no puede salir a la calle, porque se están matando civiles y sus miembros se mantienen “escondidos en una casa”. La visión de Karina sobre el conflicto es, en sus propias palabras, “un poco radical”, pues asegura no estar de acuerdo “con las personas que piensan que se puede resolver de forma pacífica”, porque “Putin no quiere solucionarlo de este modo”. Sydarova considera que “lo único que se puede hacer” es “hacer ciertos sacrificios para intentar bloquearle la economía” a Rusia, con la intención de “asustar”, antes de utilizar “todo tipo de ofensivas militares”. Karina reconoce que su visión es “muy bruta” pero la ve como “la única opción” de resolver el conflicto, antes de que “vaya a peor”. También cree que “estaba claro” que el conflicto “sería inminente”, una vez que Putin colocó a sus soldados en la frontera. Karina señala que la situación “tenía mala pinta desde el 2014”, puesto que en Ucrania “ya estaba muriendo mucha gente” antes de la invasión.

Sydarova no ha podido visitar Ucrania desde los 9 años, principalmente por cuestiones económicas, ya que el viaje ocasiona unos gastos importantes. Su madre sí viajó más veces, la última en 2020, pero ella no la acompañó. La joven estradense dice que no se plantea ir a vivir al país de su madre, pues ya tiene “la vida hecha aquí” pero sí que le gustaría visitar más a su familia y “poder ir casi todos los veranos”.