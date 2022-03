Conta con 16 libros e 5 vídeos, e dende onte o documental Terra e tesón, historia do Museo Etnográfico Casa do Patrón recolle a historia deste complexo museístico de Doade, que dende novembro de 1995 foi ampliando salas e incorporando novos fondos, ata chegar aos máis de 6.000 apeiros etnográficos, 1.200 miniaturas e 24.000 restos arqueolóxicos do castro e das mámoas de Doade.

O antropólogo Rafael Quintía, director do documental, presentou onte esta peza audiovisual de 90 minutos xunto ao xerente do museo, Manolo Blanco, a tenente de alcalde de Lalín, Paz Pérez, e o director xeral de Política Lingüística, Valentín García. O vídeo será difundido nas redes sociais e reflicte ese labor de preservar a memoria da comunidade galega a través das 14 salas de exposición, pero tamén a colaboración do Museo coas universidades de Vigo e Santiago ao acoller a estudantes en prácticas e, por suposto, o seu impacto dinamizador en Doade e a contorna.