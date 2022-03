El Concello de Agolada tendrá que abonar la cuantía que corresponda por el despido improcedente del exaparejador Juan Aires, pero no los 10.000 euros de indemnización por la intromisión ilegitima en su derecho al honor, como se publicó por error en la edición de ayer sábado. Estos 10.000 euros serán abonados por el alcalde, Luis Calvo, debido a unas declaraciones vertidas en una entrevista en una radio. Durante el pleno del jueves el teniente de alcalde, Óscar Val (presidía la sesión en ausencia de Calvo), dejó claro que esos 10.000 euros de indemnización serán asumidos por el regidor porque se debe a una polémica “entre dos personas, no le afecta al Concello”. La sentencia que dictó el TSXG no va a ser recurrida ante el Supremo.