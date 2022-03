La rampa del edificio Río Negro impide el uso comercial del sótano

La rampa de acceso al edificio Río Negro, en el número 8 de la calle Otero Pedrayo de Lalín, impide el uso comercial de los locales situados en el semisótano. Por eso, el propietario de uno de ellos acudió a la justicia, que le dio la razón tanto en primera instancia (Juzgado Nº 2 de Lalín) como en la Audiencia de Pontevedra (Sección 3ª). Las sentencias obligan a deshacer las obras ejecutadas sobre la galería comercial del semisótano, aprobadas por la comunidad de vecinos en sus juntas del 17 de octubre de 2019 y 31 de enero de 2020.

“Ahora quieren dejarme a mí como el malo de la película”, se queja el denunciante, que considera injusto tener que “aguantar un escarnio público” por culpa de “una obra ilegal” que se empeñaron en hacer a pesar de sus peticiones para que no ocuparan la escalera del semisótano. Además, y en contra de lo manifestado en juicio por la parte demandada, es el único acceso a este corredor –en donde hay cuatro locales para uso comercial–, ya que “la parte de atrás es una finca privada”. “Hoy por hoy, el único acceso son las escaleras, ahora recortadas en más de la mitad”, explica Carlos Collazo, abogado del afectado. A su cliente “le queda un acceso totalmente mermado a su local, de modo que el Concello no le daría licencia de apertura, entre otras razones, porque así no cumple la normativa de incendios”.

El letrado no entiende el empecinamiento de los residentes, pues sostiene que tenían otras alternativas por las escaleras del portal, con ancho suficiente para construir una rampa o una plataforma elevadora. De hecho, el perito judicial demostró en la vista oral que “se podían hacer hasta tres opciones” para personas con movilidad reducida sin tocar a las escaleras que bajan al semisótano, ahora reducidas a 1,14 metros de ancho. “Hicieron la rampa saltándose todos los derechos de los propietarios de locales del semisótano”, alega el abogado.