El estradense Óscar Rivas recibíó en la noche del pasado jueves el premio que lo reconoce como empresario joven del año en la povincia de Pontevedra, una iniciativa de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Rivas es el responsable del Grupo Valenciaga, una iniciativa que arrancó hace ya casi quince años ligada a la movida nocturna y que fue evolucionando con el paso de los años hacia el sector de la hostelería.

El Grupo Valenciaga nació con Valenciaga catering. Después creció con AlquiGalicia, una firma de alquiler de material para la celebración de eventos; A Fonte Valenciaga, una parrillada en Silleda; Carpas Galicia, carpas de aluminio homologadas; Finca Segade, dedicada a eventos en la zona de A Estrada y el restaurante O Xantar de Pili. En la actualidad, Rivas ha puesto en marcha una nueva iniciativa que pasar por crear en el rural estradense una oferta de turismo rural diferente en la zona, centrado en la creación de cabañitas.

Rivas recibió con satisfacción un premio con el que no contaba a pesar de estar entre los nominados. “Cuando escuché mi nombre creo que quedé en shock”, afirmó el estadense. “Estoy muy contento porque había grandes rivales, como los de Tres Monos, que son muy conocidos. No contaba para nada pero es bonito porque es un reconocimiento a todo lo que llevamos hecho”. El empresario recordó sus inicios, con el Pub Valenciaga, hace quince años y posteriormente con un bar. “Fue en el año 2014 cuando decidí dejarlo todo y abrir Valenciaga Catering. Luego ya vinieron el resto en los últimos cinco años. Apuré bastante”, explicó al recopilar los pasos para crear el bautizado como Grupo Valenciaga.

En estos quince años sin embargo, Rivas reconoce que no todo fue color de rosas. “También me llevé mis hostias. No todo es tan bonito pero de los golpes aprendes mucho, especialmente a ir con más cuidado. Siempre pongo de ejemplo el pub que abrí con un socio en Santa Comba, que salió fatal”, afirmó. “En estos años fui aprendiendo mucho. Por ejemplo que es importante tener a tu lado a los mejores empleados posibles, aunque eso te cueste más dinero. No se puede escatimar en eso. Los errores los aproveché para mejorar”.

El joven empresario destacó las numerosas llamadas y mensajes que recibió desde que le concedieron el premio, incluso del alcalde y de compañeros de profesión. “Lo más bonito es ver que la gente se alegra por mí. En esta profesión siempre hubo mucha envidia pero creo que eso está cambiando. Esa felicitación de los compañeros es muy especial”.