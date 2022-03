A produtora lalinense Arthur Gordon vén de facer público o tráiler oficial do filme 10 de marzo, coincidindo co 50º aniversario dos feitos acontecidos en Ferrol en 1972, que deron pé ao establecemento desa data como Día da Clase Obreira Galega. A longametraxe documental chegará no mes de outubro ás salas de cine. Conformará con Vigo 1972 –documental finalista dos Mestre Mateo 2017 e con gran éxito de público– un díptico sobre o acontecido nun ano crucial da historia recente de Galicia, que a situou á vangarda estatal na loita contra a ditadura franquista.

O filme aborda todo o proceso de penetración das Comisións Obreiras e do Partido Comunista dentro do estaleiro Bazán, a negociación do convenio, os acontecementos dos días 9 e 10 de marzo –xornada esta última na que os disparos da policía contra os manifestantes acabaron con ducias de feridos e dous mortos: Daniel Niebla e Amador Rey– e a repercusión internacional dos mesmos, así como o chamado Proceso dos 23, no que os principais protagonistas foron xulgados tres anos máis tarde.

O lalinense Emilio J. Fernández, produtor, sostén que os feitos “supuxeron un punto de inflexión na sociedade galega, un avance na toma de conciencia da mesma e da oposición á ditadura”, polo que “merecen ser plasmados nunha obra audiovisual”. Amais disto, “o alto grao de heroísmo, violencia e traxedia contidos nos mesmos faino moi atractivo cinematograficamente”.

O proxecto artellouse narrativamente sobre entrevistas, materiais de arquivo e recreacións de época. “Buscamos perfís diversos para dar unha visión o máis panorámica posible dos feitos”, apunta Fernández. Así, aparecen desde traballadores de Bazán e Astano, membros do comité comarcal do PCG e mulleres activistas ata cregos roxos. “Un dos puntos fortes é que contén imaxes inéditas do recentemente dixitalizado arquivo audiovisual de Bazán, imaxes realmente impactantes, pola espectacularidade do estaleiro e polo seu valor histórico”, engade.

As recreacións de época son máis numerosas que no proxecto de Vigo, porque o filme “é máis complexo, existen un maior número de subtramas”, explican o produtor e mailo director, Roi Cagiao. Para algunhas secuencias de ficción histórica o equipo rodou en diferentes puntos de Lalín, como as Casas Baratas, Feás ou o piso de encima da Taberna A Lola, ademais de contar con algúns figurantes da zona para as recreacións.