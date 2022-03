El Aula Universitaria de la UNED en Lalín, que coordina José Antonio Rodríguez Fernández, colabora de forma activa en el acto de presentación del documental Terra e Tesón, historia do Museo Etnográfico Casa do Patrón, que organiza la asociación Amigos do Museo Casa do Patrón mañana, sábado, a las 11:00 horas en sus instalaciones museísticas de Codeseda (Doade).

El acto será presentado por el autor del documental, Rafael Quintía, profesor-turor de la UNED, licenciado en Antropolgía Social y Cultural, presidente de la Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA) y antropólogo y gerente de la empresa Ab Origine. Antropoloxía, produción e xestión cultural. También estará presente el gerente del museo, Manuel Blanco Villar. La colaboración entre la UNED y Casa do Patrón surge de un trabajo previo realizado por el coordinador del Aula Universitaria en Lalín, José Antonio Rodríguez, y de una reunión entre su director en Pontevedra, Víctor M. González Sánchez, el coordinador de Extensión Universitaria, Rafael Cotelo, el subdirector económico del centro, Alfonso Vázquez y responsables del museo. En el encuentro se estableció la necesidad de emprender acciones divulgativas y formativas conjuntas que ahora se concreta en esta primera actuación. Esta actividad divulgativa cuenta con el apoyo del Aula de la UNED en Lalín y ha sido integrada dentro del amplio abanico de actividades que se desarrollan desde el Departamento de Extensión Universitaria. Aquellos alumnos de la universidad a distancia interesados en participar podrán hacerlo previa inscripción gratuita en la web de la UNED en Pontevedra. La asistencia podrá ser presencial o bien online en directo o en diferido.