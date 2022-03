“Putin está utilizando a los desplazados como un arma dentro de esta guerra”

–¿Cómo analiza el conflicto ucraniano?

–Para entenderlo tendríamos que mirar la historia de esta zona. Habría que empezar hablando de que Rusia siempre ha ejercido un gran control sobre el Mar Negro. Ese control sin embargo se perdió en el momento en el que se desintegró la Unión Soviética y Ucrania se separó. De la nada surgió un estado independiente que originó un varapalo geopolítico a Rusia, ya que atrasó esas fronteras que tenía con occidente. Eso obligó a los rusos a redefinir su política exterior. A eso hay que sumar que, a día de hoy, Ucrania tiene una importancia tremenda en el transporte de gas hacia Europa a través de los gasoductos. No es algo nuevo. Esto es algo que también pensó Alemania en su momento, en la Segunda Guerra Mundial. En su intento por dominar el continente europeo los alemanes también tuvieron esta zona en sus mapas de colonización. Primero fue Alemania, ahora Rusia. Por supuesto. Aquí habría que ponerse en la cabeza de Putin, que seguro que recuerda bien la crisis de los misiles de Cuba, ahora con la OTAN a sus puertas de lo que es su patio trasero.

–¿Cuándo comienza sin embargo este conflicto?

–Comienza en el 2014, cuando Rusia desplegó 150.000 soldados para invadir la península de Crimea, que era una provincia de Ucrania. A día de hoy, Crimea es rusa, aunque no se quiera reconocer como tal. También hay que tener en cuenta que Ucrania, a pesar de ser independiente, a nivel económico depende mucho de Rusia, por eso no actuaron en ese momento de manera enérgica. Antes de esa invasión sin embargo, Rusia ya había puesto en marcha una estrategia diferente para justificar esta invasión, las agitaciones populares y los conflictos sociales. La situación que generó podía incluso terminar provocando una guerra civil en la zona. Este escenario y lo que vendrá tras este conflicto armado creo que es muy similar a lo que ocurrió en Georgia, con mucha insurgencia, algo en lo que saldrán dañados los civiles.

–¿Cómo valora la respuesta por parte de la OTAN?

–Es triste pero la OTAN ha demostrado que no estaba preparada para esto. Hemos estado desde que invadió Crimea dando tirones de oreja inútiles a Putin, un hombre que viene de donde viene y que acaba de cumplir setenta años.

–¿Ucrania tiene alguna opción en este conflicto?

–Ucrania tiene unas fuerzas armadas de unos 300.000 hombres y unos 200.000 más en la reserva. Puede hacer frente a Putin, pero solo temporalmente. Hay que decir que, Rusia está intentando en esta invasión asegurarse un corredor con Crimea. Esa orilla a mano derecha es estratégica para ellos y su gran objetivo. A nivel histórico, esa zona siempre fue vital, con el acceso al Mar de Azov y al Mar Negro. Ya en el siglo XVII ya Pedro Primero el Grande hizo una campaña para arrebatar esa zona a los otomanos. Rusia podría dejar todo esto si puede tener bajo su bandera este acceso. Sería una gran victoria para ellos.

–¿Cómo valora ese rearmamento de Ucrania por parte de la OTAN?

–La comunidad internacional y la OTAN están intentando reforzar a Ucrania a nivel armamentístico pero este paso se tenía haber dado en el 2014, cuando invadieron Crimea. Si lo hubiesen hecho en su momento podrían haber cambiado todo pero decidieron no hacer nada. Llega tarde. Europa es muy rápida a la hora de pensar pero muy lenta en movimientos. En el 39, con Hitler, pasó igual, no se le tomó en serio. A Putin también se le ha subestimado y no se le tomó en serio. Ahora mismo está recibiendo una opinión contraria de todo el mundo pero a él no le va a importar lo más mínimo.

–Existe sin embargo un debate a nivel social con personas que se respaldan los motivos de Rusia para dar ese paso.

–No me pondría a favor de Rusia y no por cuestiones políticas y éticas. Rusia ha invadido un país, con unas consecuencias terribles, los refugiados o desplazados. Esto es algo que Putin ya ha tenido en cuenta y que está utilizando como un arma. En su estrategia contaba con ese desplazamientos de civiles y que iba a poner en jaque a la comunidad internacional. Cualquier experto en estrategia militar sabe que esa población civil es algo que puedes utilizar. Un ejemplo reciente se puede ver en la guerra de Siria, en la que Europa utilizó a Turquía como tapón para esos desplazados. Putin ha motivado que, en tiempo récord, dos millones de civiles saliesen de allí como pudieron sin corredores asegurados. Desde la Segunda Guerra Mundial y Bosnia es algo que no había sucedido en territorio europeo, con un desplazamiento tan grande de refugiados. Pero esas cifras van a aumentar todavía más ahora, con esos corredores, unas autopistas por las que pueden llegar a pasar hasta cinco millones de refugiados.

–¿Está Europa preparada para eso?

–En la guerra de Siria se mandaron cuotas de refugiados a todos los países y muchos no las cumplieron. Ahora mismo ya hay tiranteces entre países por esas cuotas. Lo que pasa con estos refugiados es que, cuando vuelva la paz a la zona, la esperanza de poder volver y encontrarse la Ucrania que dejaron, es mínima.

–¿Cómo ve los movimientos sociales que se están realizando para ayudar a los refugiados?

–Quiero pensar que ahora mismo la humanidad es un poco más humana, mientras que los dirigentes lo son un poco menos. Los estados no lo están gestionando bien. No hay un plan unificado para coordinar todo esto. Eso motiva iniciativas sociales, con gente que arranca con sus coches para allá a buscar gente. Todo esto debería hacerse a través de una asociación gubernamental. Espero no acabar viendo noticias de que uno de estos ciudadanos caiga bajo fuego militar. Sería una tragedia. Luego hay que pensar en los planes dentro de España para atender a esas personas con las mismas condiciones que un español de manera temporal. Eso no está contemplado. Solo hay que recordar la crisis montada con los asaltantes de la valla de Melilla, y eran solo unos miles, que siguen ahí esperando en pabellones. ¿Qué va a pasar si llegan un millón de ucranianos?

–Al margen de este conflicto, ¿cómo marchan los preparativos de Sedexpo?

–Ahora mismo estamos firmando acuerdos con importantes entidades en el ámbito de la seguridad, trabajando con el Ministerio de Interior y Defensa, que ya nos han dado su apoyo. Ya tenemos muchas reservas de espacio. Queremos reunir al comité organizador este mes para darle forma al que pienso que va a ser uno de los eventos más importantes de España a nivel de defensa.